Populatia Romaniei a scazut cu 15% dupa Revolutie, arata Academia Austriaca de Stiinta. Cum sta restul Europei?

"In timp ce nivelul fertilitatii in estul Europei nu se mai distinge clar de cel din vest, miscarile populatiei impart continentul in doua", subliniaza Academia Austriaca de Stiinte (OAW), care a publicat acest studiu.Populatia a crescut cu 12% din 1990 in 2017 in cele 14 cele mai vechi state membre ale Uniunii Europene ( UE ) - tari occidentale bogate, dar a scazut cu 7% in medie in cele 13 noi state membre - mai sarace.Aproape toate tarile din Est - membre sau nu ale UE - au inregistrat un sold natural - diferenta intre nasteri si decese - negativ in aceasta perioada.Insa soldul migratoriu este cel care explica cea mai mare parte scaderea populatiei, care a atins 27% in Letonia, 23% in Lituania, 22% in Bosnia-Hertegovina, 19% in Bulgaria , 15% in Romania si 12% in Croatia.Invers, majoritatea tarilor din Europa Occidentala au inregistrat atat un sold natural pozitiv, cat si un aflux important al migratiei.Acest din urma factor explica in mod hotarator cresterea populatiei in Elvetia - cu 26%, in Spania (20%), Austria (15%), Belgia (14%), Italia (7%) si Grecia (6%).Doua tari fac insa exceptie - Irlanda si Franta -, unde soldul natural, favorizat de o fertilitate puternica, a contribuit in mai mare masura la cresterea demografica decat soldul migratoriu. Cresterea populatiei a atins 36% in Irlanda - un record - si 18% in Franta.De asemenea atipic in Vest este faptul ca Germania a inregistrat o crestere a populatiei de doar 4% incepand din 1990, in contextul in care soldul natural a fost negativ, iar soldul migratoriu a ramas net inferior mediei celorlalte tari din Europa Occidentala, in pofida venirii a peste un milion de solicitanti de azil incepand din 2015.La fel, in Est, Rusia a putut sa-si limiteze reculul demografic la 1%, soldul migratoriu compensand in mare parte soldul natural care a scazut cu 10%.Insa, in timp ce populatia Europa Celor 28 a crescut cu 8% la peste 510 milioane de locuitori -, populatia activa nu reprezinta decat 246 de milioane de persoane, iar acest numar "ar putea sa stagneze, eventual sa scada in urmatorii ani", potrivit OAW, care releva o "tendinta fundamentala" de imbatranire a populatiei pe Batranul Continent.