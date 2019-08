Presedintele Parlamentului European reactioneaza la cazul Caracal: Nu a ingrozit numai Romania, ci intreaga Europa

Ziare.

Sassoli a distribuit pe contul sau de Facebook un articol publicat de La Repubblica, in care este tratat cazul de la Caracal. Acesta contine si cateva replici din convorbirile pe care Alexandra Macesanu le-a avut cu operatorii 112.Presedintele PE spune ca acest caz a ingrozit nu numai Romania, ci intreaga Europa."Sa auzi vocea Alexandrei Macesanu, in varsta de 15 ani, care in zadar cere ajutor la numarul de urgenta 112, doare si ingrozeste nu numai Romania, ci intreaga Europa.Adoptarea unor politici din ce in ce mai eficiente impotriva feminicidului si a violentei impotriva femeilor va trebui sa fie din ce in ce mai mult in centrul actiunii politice si institutionale europene.In numele Alexandrei si al tuturor victimelor!", a scris presedintele PE pe contul sau de Facebook.Amintim ca, pe 24 iulie, Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut dupa ce a plecat spre Caracal cu o masina "la ocazie".Minora a sunat, pe 25 iulie, de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla decat dupa 19 ore.