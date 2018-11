Presedintele PE: Romania este pregatita sa preia presedintia Consiliului European. Coruptia este o problema culturala

Ziare.

"Din punctul meu de vedere, Romania este pregatita sa preia presedintia Consiliului European. Coruptia este o problema nu doar in Romania. Parlamentul European a aprobat rezolutia pentru Romania, nu impotriva Romaniei sau a romanilor. Trebuie sa lucram mult, nu doar in Romania, impotriva coruptiei. Trebuie sa lucram impreuna. E o problema si a cetatenilor. La fel cum este si cea a educatiei. Coruptia este o problema culturala", a declarat Antonio Tajani, prezent miercuri la Bucuresti.El a spus si ca toate tarile trebuie sa respecte statul de drept. "Pentru noi, radacinile sunt aceleasi peste tot in Europa. Trebuie sa aparam regulile din Europa", a mai spus Tajani.Discutia la care au mai participat Udo Bullman (S&D), Hans Olaf Henkel (ECR), Bas Eickhont (Greens), Aymeric Chauprade (EFDD) si Guy Verhofstadt (ALDE) a avut trei teme principale: UE inovatoare, sustenabila, alegerile din 2019 si viitorul UE.Oficialii de la Bruxelles se afla miercuri in Romania, unde s-au intalnit cu prim-ministrul Viorica Dancila si cu presedintele Klaus Iohannis.