Presedintia romana la Consiliul UE, prin ochii internilor:"La aterizare, o delegatie a cerut papanasi"

Ziare.

com

Acestia aveau atributiile unor ofiteri de legatura pentru delegatiile straine. Mai exact, tinerii au insotit delegatiile straine pe toata sederea lor in Romania si au organizat reuniunile din cadrul Consiliului. Ei povestesc detalii din culisele celor sase luni de mandate.Cristian Aldea, student al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti, a povestit, pentru Mediafax, emotiile prin care a trecut in perioada stagiului de practica. "Ca orice om am avut emotii puternice, date si de faptul ca nu am mai avut astfel de experiente. Am simtit si mandrie. Am fost foarte mandru sa pot sa reprezint tara noastra in fata acestor oameni de foarte inalt rang si am fost si putin coplesit la inceput. Cu totii cred ca am avut aceleasi trairi in ceea ce priveste primele intalniri cu demnitarii europeni", a povestit Cristian Aldea.Cristian vrea o cariera in diplomatie, iar experienta traita pe perioada stagiului de practica din MAE cu siguranta il va ajuta."Am dobandit foarte multe cunostinte diplomatice, de protocol. Mi-am imbunatatit abilitatile de comunicare, de lucru in echipa, deoarece am fost o echipa de 45 de oameni. Am dobandit si am completat zona lingvistica. Cu delegatiile am comunicat in limba germana si engleza. A fost o parte destul de importanta pentru mine, pentru dezvoltarea mea personala. Planul meu este sa urmez o cariera in diplomatie.Viitorul probabil imi va aduce acest lucru sau altceva. Eu sunt pregatit pentru orice. In urma acestui internship am dobandit cunostinte in sensul a ceea ce reprezinta activitatea de diplomat, pentru ca intr-un sens mai larg am fost si noi la randul nostru ambasadorii Romaniei in fata celor pe care i-am insotit. Am reusit chiar sa le schimbam putin impresia despre Romania", ne spune Cristian, zambind.Oana Dragan, absolventa de ASE, isi gaseste cu greu cuvintele pentru a descrie aceasta experienta."Cred ca m-am simtit privilegiata. A fost evident un moment unic, evident nu se va mai intampla foarte curand, din ce am calculat o dat la 14 ani o sa mai avem presedintia. Au fost si momente dificile, momente de stres, momente care au trebuit rezolvate pe loc, situatii inedite, dar per total a fost o experienta incredibila si sper ca data viitoare o sa fie la fel pentru toata lumea. Contributia mea a fost sa fiu ofiter de legatura. Am avut mai multe delegatii, in principal din Marea Britanie, dar si din Turcia si SUA. Cel mai important oficial a fost procurorul general al SUA, dar au fost si ministrii Marii Britanii sau ai Turciei", a povestit Oana.Unul din episoadele din culisele acestei experiente, pe care Oana nu il poate uita il reprezinta momentul in care, imediat dupa aterizarea in Romania, o delegatie straina si-a exprimat dorinta de a manca papanasi."Am avut ocazia sa interactionez cu ei, evident, noi trebuia sa ii preluam de la aeroport si sa ii insotim. Au fost placut impresionati de cat de bine ne-am descurcat pe perioada presedintiei, de primire, de mancarea traditionala. Am avut o delegatie care chiar a solicitat, cum au aterizat, sa manance papanasi. A trebuit sa ii ducem la un restaurant", povesteste Oana."Am trait o experienta inedita, in acelasi timp neasteptata. Sincer sa fiu nu ma gandeam ca voi avea ocazia sa insotesc delegatiile. Mi-am dorit mult acest lucru si am fost incantata. Senzatia este extraordinara, oamenii sunt deschisi, foarte dornici de a cunoaste tara si de a vedea locatiile. Am insotit in principal delegatia Germaniei. Cel mai important consider ca a fost vicecancelarul Germaniei, urmat de ministrul Economiei.Am avut ocazia sa interactionez cu fiecare demnitar pe care l-am insotit. Au fost incantati de cladirea Parlamentului. Am invatat cum sa ma comport si cum sa vorbesc cu un demnitar. In practica e total altfel. Imi doresc de cativa ani o cariera in MAE, ma uit constant pe site. Stiam ca e presedintia Romaniei. Am gasit anuntul internshipului pe site-ul. Au aplicat peste 500 de candidati, din care am fost alesi 45. Prima data pe dosar, apoi in urma unui interviu", spune si Mara, vizibil emotionata.Rares Birle, student al Facultatii de Drept, le-a facut politicienilor straini un portret."In general, cel putin spre finalul inteactiunilor noastre isi exprimau pareri de admiratie. Le place personalitatea, faptul ca suntem ospitalieri, de organizare, ne-au complimentat traditiile, mancarea. Am auzit doar de bine din partea delegatiilor. Romania si-a asumat un rol destul de dificil, dar a reusit sa il duca la bun sfarsit. Se vede prin dosarele care au fost. Este o oportunitate unica pentru un student sa aiba ocazia sa poarte discuii informale cu ministrii guvernelor din alte tari. I-am vazut ca pe niste oameni modesti, calibrati, care stiu ce isi doresc, muncitori si care stiu sa aprecieze valorile. Admir etica muncii de care au dat acestia dovada", a povestit Rares.Internii au avut si cativa coordonatori. Sandra Gheorge este unul dintre acestia. Director de protocol DPP, Sandra Gheorghe a povestitcat de greu, dar totodata frumos, a fost sa lucreze cu 45 de tineri."Ne-am bazat si pe experienta lor, a fost un proces de selectie destul de strict, erau fie tineri cu experienta, fie persoane care isi doreau mult. In intalnirile cu colegii din Bulgaria sau Austria multi se plangeau ca pe perioada presedintiei internii nu sunt motivati si se pierd. Din 45 avem 43 de interni. Au fost motive de scoala. Au avut ani mai dificili, ani terminali, fie pe baza licentei sau a masterului.Si cei care au reusit sa duca la capat acest program sunt de admirat. Au dat examene inclusiv in zilele in care aveau reuniuni ministeriale. Ramanem cu o experienta incredibila. Cu multi demnitari si participanti la reuniuni, incantati de tara noastra si cu o imagine buna in UE, nu doar de dosare inchise, ci si pe plan organizatoric. Ne-am descurcat bine si cred ca Romania are o imagine buna intre statele UE", spune Sandra Gheorghe.Presedintia Romaniei la Consiliul UE a inceput pe 1 ianuarie si s-a terminat pe 30 iulie 2019. In aceasta perioada, Romania a inchis 90 de dosare de pe agenda europeana. Cele mai importante vizeaza intoducerea de reguli noi privind vehiculele nepoluante, promovarea noilor reguli pentru intarirea Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta, dar si evolutiile privind directiva gazului.In acordul UE privind limitele mai stricte de emisii de CO2, noile norme vor garanta ca, din 2030, autoturismele noi vor emite, in medie, cu 37,5 % mai putin CO2, iar camionetele noi, in medie, cu 31 % mai putin CO2 comparativ cu nivelurile din 2021. Intre 2025 si 2029, atat autoturismele, cat si camionetele vor avea obligatia de a emite cu 15 % mai putin CO2.De asemenea, Consiliul si Parlamentul European au convenit ca, dupa Brexit, cetatenilor din Regatul Unit care vin in spatiul Schengen pentru o sedere de scurta durata (90 de zile intr-o perioada oarecare de 180 de zile) sa li se acorde posibilitatea de a calatori fara viza.