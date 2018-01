Reactie virulenta a Grupului Visegrad fata de planul UE de a da bani doar tarilor cu justitie independenta. Romania a participat iar la discutii

Nu vor nici refugiati

UE nu mai vrea ca banii cetatenilor sa ajunga in tari corupte. Romania, printre statele vizate

Intre timp, Dragnea si Tariceanu sfideaza Bruxelles-ul

PSD si Grupul Visegrad

Ziare.

com

In cursul unei reuniuni organizate in Budapesta la sfarsitul saptamanii trecute, liderii Ungariei, Poloniei, Slovaciei si Cehiei au adoptat o pozitie comuna privind necesitatea reformarii Uniunii Europene in contextul iesirii Marii Britanii (Brexit). Grupul Visegrad nu este de acord cu planul Germaniei, Frantei si Comisiei Europene privind aprofundarea integrarii la nivelul Uniunii Europene. Interesant este ca si de aceasta data Romania a fost prezenta la masa discutiilor."Europa are nevoie de un nou proiect. Trebuie sa vorbim de o alianta a natiunilor libere", a declarat premierul Ungariei, Viktor Orban, citat de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.La randul sau, premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a pledat pentru o "Europa puternica, integrata", dar formata din state membre nationale si suverane, respingand practic tendintele in sensul unui eventual model federal.Polonia si Ungaria sunt criticate frecvent de Uniunea Europeana din cauza abaterilor de la standardele democratice. Ba chiar in cazul Poloniei Comisia Europeana a luat in premiera decizia de a declansa Articolul 7, masura ce poate duce la pierderea dreptului de vot in UE, dupa ce Varsovia nu a dat inapoi in adoptarea unor reforme extrem de controversate in Justitie.Pe fondul tensiunilor cu state vest-europene si cu institutiile comunitare, Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze "strict in limitele competentelor" si sa respecte drepturile tarilor de a efectua reforme politice nationale."Institutiile UE trebuie sa trateze in mod egal toate statele membre si sa actioneze strict in limitele competentelor pe care le au. Dreptul statelor membre de a efectua reforme interne in cadrul propriilor competente trebuie respectat", a transmis Grupul Visegrad.In plus, cele patru tari din Grupul Visegrad au denuntat solicitarile de a primi refugiati extracomunitari in cadrul sisistemului de redistribuire pe baza de cote stabilit de Comisia Europeana.In materie de imigratie, Ungaria, Polonia, Slovacia si Cehia au evocat necesitatea masurilor pentru "protejarea eficienta si responsabila a frontierelor externe", "prin evitarea aplicarii de cote obligatorii care sunt ineficiente si au generat deja disensiuni in Europa"."Eu resping orice critici la adresa tarilor noastre doar pentru ca avem opinii diferite despre cotele de imigratie. Nu suntem oaia neagra", a afirmat premierul Slovaciei, Robert Fico.Cele patru tari au pledat in favoarea mentinerii bugetului UE pentru agricultura si pentru dezvoltarea statelor central si est-europene, exact in contextul in care Uniunea Europeana discuta despre bugetul pentru perioada 2021-2027.La nivelul UE este analizata ideea conditionarii accesului la fonduri comunitare de respectarea principiilor statului de drept."Purtam discutii pentru a pregati definirea conditiilor care trebuie indeplinite de statele membre pentru a putea primi fonduri din partea contribuabililor europeni. Definitia va fi o descriere mai exacta a ceea ce intelegem prin stat de drept. Din punctul meu de vedere, este vorba de un sistem functional al justitiei independente care trebuie sa existe in statele membre", a declarat vineri Věra Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de gen."Este vorba de banii contribuabililor. Trebuie sa avem garantii ca exista sisteme judiciare independente si ca se respecta normele statului de drept", a subliniat Jourova in cursul unei vizite la Sofia.Comisarul UE pentru Justitie da asigurari ca planul nu vizeaza doar anumite tari. "Nu intentionam sanctionarea statelor membre", a subliniat Vera Jourova la Sofia, potrivit publicatiei Die Welt.Conform publicatiei Der Spiegel, un mecanism care ar conditiona accesul la fonduri comunitare de respectarea normelor statului de drept ar viza in principal tari precum Polonia, Ungaria si Romania.Ideea este impartasita de Corina Cretu, comisarul UE pentru Politici Regionale."Trebuie sa gasim un mecanism pentru garantarea normelor statului de drept. Sunt valori fundamentale care trebuie respectate", a declarat Corina Cretu, pentru publicatia Der Spiegel, precizand ca toate statele membre trebuie sa fi stiut in momentul aderarii la UE ca "nu au doar beneficii, ci si obligatii si responsabilitati".Intre timp, partidul din care face parte Cretu, PSD, incearca de un an pe toate caile sa modifice Legile Justitiei si Codurile Penale in moduri care ar afecta foarte grav independenta justitiei si lupta anticoruptie.Din acest motiv, sute de mii de romani au iesit in strada, ba chiar si magistratii au protestat, insa PSD si ALDE nu si-au oprit demersurile.Mai mult, numeroase ambasade, oficiali europeni si chiar Departamentul de Stat al SUA au transmis decidentilor de la Bucuresti mesaje de o duritate fara precedent de-a lungul ultimului an, insa de fiecare data Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au sustinut ca toti acesti oficiali sunt dezinformati In cea mai recenta replica la o astfel de afirmatie a celor doi sefi ai Parlamentului Romaniei, reprezentantii Comisiei Europene au spus transant ca sunt foarte bine informati si despre procesul de modificare a legilor, si despre miza lor In toamna anului trecut au existat temeri legate de faptul ca Guvernul PSD-ALDE intentioneaza sa bage si Romania in Grupul de la Visegrad, dupa ce ministrul de Externe Teodor Melescanu a participat la Budapesta la o intalnire a celor 4 si multe voci din PSD au sustinut o eventuala aderare.Reactii dure au venit atunci si de la presedintele Klaus Iohannis, dar si de la Opozitie si fostul premier Dacian Ciolos.In schimb, Melescanu a insistat ca astfel de ipoteze sunt "fake news" , nu neaparat pentru ca nu ar dori ei asta, ci pentru ca Grupul Visegrad nu are de gand sa se extinda.Romania a fost insa reprezentata si de data aceasta in cadrul reuniunii, doar ca acum la nivel de secretar de stat, dupa cum reiese dintr-un comunicat remis de Ministerul Agriculturii."In data de 25 ianuarie 2018, la Budapesta, a avut loc reuniunea Grupului de la Visegrad (Republica Ceha, Ungaria, Polonia, Slovacia) si Bulgaria, Croatia, Romania si Slovenia, care a avut ca scop realizarea unui schimb de opinii privind unele aspecte financiare ale PAC dupa 2020 si obiectivele inaintate de Comisie prin comunicarea sa privind viitorul sectorului alimentar si al agriculturii.Din partea Romaniei a participat o delegatie condusa de Alexandru Potor, secretar de stat responsabil de problematica afacerilor europene", se arata in comunicatul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.A.S.