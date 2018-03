Romania are cea mai ridicata rata a raspandirii infectiei cu virus hepatic C din UE

Ziare.

com

El a precizat ca peste 650.000 de romani ar fi infectati cu VHC, iar aproximativ 80 la suta dintre infectii ar fi cu replicare virala."In Romania, estimam ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC. Circa 80% dintre infectii ar fi cu replicare virala. 99% dintre infectii apar in genotipului 1b, acestea fiind asociate cu risc mai crescut de aparitie a cirozei hepatice. Peste 550.000 de persoane ar avea boala activa, progresiva", a declarat Adrian Streinu-Cercel, vineri, intr-o conferinta de presa.El a spus ca doar printr-o politica bine coordonata eforturile medicale si resursele alocate vor putea fi folosite eficient pentru eliminarea infectiei cu VHC, aratand ca, in 2017, in Romania a crescut atat numarul persoanelor diagnosticate, cat si accesul la terapiile cu medicamente anti-virale cu actiune directa.Separat de testarea medicala uzuala, in 2017 au fost extinse campaniile de testare voluntara, fiind realizate 11.713 testari la nivelul populatiei (testari stradale) si al personalului medical din zece judete, iar 240 de persoane testate (2%) au avut rezultat pozitiv pentru infectia cu VHC.Managerului Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala a spus ca sunt necesare extinderea testarii populatiei si asigurarea accesului larg la terapii antivirale eficiente."Avem in fata o oportunitate extraordinara: aceea de a putea limita foarte mult sau chiar eradica in urmatorul deceniu aceasta infectie severa si parsiva - infectia cu virusul hepatic C. Sunt increzator ca in 2018 Romania va avea intelepciunea de a face pasii necesari, de a lua deciziile si masurile necesare pentru a intra in mod real in controlul acestei infectii", a declarat Adrian Streinu Cercel.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) estimeaza ca 71 milioane de persoane traiesc in prezent cu hepatita cronica cu virus hepatic C, la nivel mondial. Dintre acestea, doar 20% (aproximativ 15 milioane) au fost diagnosticate si doar 5% (aproximativ 3 milioane) sunt tratate cu medicamente anti-virale cu actiune directa (medicamente care vindeca infectia cronica cu VHC in peste 95% dintre cazuri). In majoritatea cazurilor, infectia cronica cu VHC netratata evolueaza spre ciroza si cancer hepatic.Inclusa sub umbrela Obiectivelor de Dezvoltare Durabila ale Organizatiei Natiunilor Unite, eliminarea infectiei cu virus hepatic C pana in 2030 este posibila prin combinarea masurilor de testare a populatiei cu cele de asigurare a tratamentului antiviral adecvat, iar in acest context OMS recomanda extinderea accelerata a diagnosticarii si tratarii infectiei cu VHC, respectiv identificarea a peste 90% dintre cazuri si tratarea a peste 80% dintre cazurile identificate.Conform raportului OMS Progress Report on Access to Hepatitis C Treatment, lansat pe 8 martie, cresterea accesului la medicatie antivirala cu actiune directa asupra virusului hepatic C este critica in vederea stoparii acestei epidemii.