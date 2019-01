Romania, in prima zi din cele sase luni de presedintie a Consiliului Uniunii Europene

Ziare.

Mai exact, procesul de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, negocierea bugetului Uniunii pentru perioada 2021 - 2027, alegerile pentru Parlamentul European din mai 2019, precedate de o campanie cu mize politice majore si mesaje cu potential de dezinformare si diviziune la nivel european, vor spori complexitatea agendei viitoarei presedintii a Consiliului UE.Potrivit MAE, prioritatile presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene sunt fundamentate pe imperativul coeziunii, declinat in cei patru piloni principali de actiune: Europa convergentei: crestere, coeziune, competitivitate, conectivitate; Europa sigurantei; Europa, actor global; Europa valorilor comune.In calitate de presedinte, Romania va conduce lucrarile Consiliului Uniunii Europene, avand oportunitatea de a contribui la avansarea agendei europene, prin gestionarea cu impartialitate a marilor dosare aflate pe agenda europeana pe durata celor sase luni de mandat: definirea viitorului buget al Uniunii Europene, functionarea Pietei Unice Europene, consolidarea dimensiunii sociale a UE, agenda de securitate interna a Uniunii, lupta impotriva terorismului, gestionarea fenomenului migratiei si consolidarea rolului UE in plan global, reaminteste MAE.Calendarul presedintiei Romaniei la Consiliul UE cuprinde un numar important de reuniuni si evenimente de nivel sau cu componenta predominant tehnica, oficiale sau informale. Alaturi de Summitul informal de la Sibiu (9 mai 2019), "moment-cheie in care vor fi identificate liniile ce vor ghida actiunea Uniunii pe termen mediu, in scopul agrearii viitoarei Agende Strategice a UE", numeroase evenimente informale organizate la nivel national "vor oferi oportunitatea evidentierii avantajelor comparative ale Romaniei si a promovarii viziunii nationale asupra evolutiei anumitor politici europene"."Pornind de la cei patru piloni, presedintia Romaniei la Consiliul UE va urmari asigurarea convergentei in plan economic si social prin promovarea avantajelor provenind din digitalizarea industriei europene, prezervarea celor patru libertati fundamentale ale pietei interne, promovarea egalitatii de gen si sprijinirea politicii de coeziune si a politicii agricole comune. In procesul de consolidare a rolului UE in plan global, va evidentia importanta politicii de extindere si a actiunii Uniunii in vecinatate, cu un impact pozitiv in ecuatia regionala. Nu in ultimul rand, presedintia Romaniei la Consiliul UE va actiona pentru protejarea alegerilor democratice si libere pentru Parlamentul European impotriva interferentelor externe, inclusiv din perspectiva ultimelor mesaje de tip fake news provenite din afara spatiului euroatlantic vizand Romania si Uniunea Europeana", se mai arata in comunicatul de presa.Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, va prezida Consiliul Afaceri Generale, formatiune a Consiliului UE cu rol de coordonare a unor domenii de politica transversale, care asigura coerenta lucrarilor desfasurate de celelalte reuniuni ministeriale ale Consiliului UE.