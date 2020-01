Romania, in topul UE al accidentelor feroviare cu victime

Ziare.

In perioada 2010-2018, numarul accidentelor feroviare grave in UE a scazut cu aproape 25%, la 1.721 accidente, cu 571 mai putine decat in 2010.Cel mai comun tip de accidente implica persoane neautorizate lovite de tren pe calea ferata. In 2018, au fost 973 de astfel de accidente, reprezentand mai mult de jumatate (57%) din totalul numarului de accidente.O alta categorie importanta o reprezinta accidentele produse la trecerea la nivel cu calea ferata, inclusiv accidente in care sunt implicati pietoni. Cu 447 de accidente, aceasta categorie reprezinta 26% din totalul numarului de accidente in 2018.In 2018, cele mai multe accidente feroviare din UE au avut loc in Germania (302), Polonia (275), Ungaria (162) si Romania (132), iar cele mai putine in Luxemburg (2) si Irlanda (6).