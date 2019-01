Romania, intre sofismul lui Dragnea si sofisticarea lui Tusk

Cum e laudat copilul corijent

Dragnea nu este o persoana, este un flagel

Octavian Serban este doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.

Adevarul este ca ne-am bucurat cu totii de cuvintele frumoase adresate de presedintele Consiliului UE, Donald Tusk, cu ocazia preluarii oficiale a presedintiei rotative de catre Romania. Discursul a fost memorabil, mai ales prin plasticitate si originalitatea expunerii.Cu toate astea, profesionistii obisnuiti cu implicarea si participarea in evenimente, proiecte, programe internationale, sunt familiarizati cu politetea aproape prieteneasca a reprezentantilor straini, mai ales cand e vorba de o tara ca Romania.Peste tot in lume, pe unde am umblat si am reprezentat tara, am fost abordat cu subiecte precum Nadia, Ilie Nastase si Dracula - in Statele Unite, Gerovital si Ana Aslan - in Japonia, fetele frumoase din Romania - in Italia, Gica Hagi - in Turcia si asa mai departe, lista este lunga, dar temele aceleasi.Va inchipuiti ce plictisitor este sa fii neamt, iar toata lumea sa vorbeasca de BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, nu mai zic japonez - Toyota, Sony, Yamaha, sau coreean - Samsung, LG, Hyundai!Problema care se ascunde in spatele acestor dulcegarii oficiale este aceea a lipsei de repere in ceea ce priveste performanta economica, sociala si politica din tara noastra, iar surogatul pentru acoperirea acestui vid de excelenta il reprezinta temele conexe: sportul, relieful... sportul, si cam atat.Novicii si totodata flatatii intra in jocul asta de crestere a glicemiei din vorbe si puncteaza invariabil "da' sa vedeti ce femei frumoase avem!".Frumos era sa ne spuna liderii europeni despre progresele in materie de productivitate, unde suntem ultimii in Europa, de competitivitate, unde suntem tot ultimii, de educatie, tot ultimii, sanatate, tot ultimii.In lipsa performantei, copilul corijent este laudat pentru privirea strengareasca, zulufi si gropitele din obraji; asa e cutuma cand te duci in vizita la cineva.Pe acest fond, tot sofismul construit de Il Lider Maximo de Teleorman se transforma in sfidare, iar in loc sa profiti de sansa "o data-n viata" de a transa direct cu sefia UE toate temele cu care ai otravit poporul roman timp de doi ani, pleci in vacanta cu prea-neteda concubina , intiparind in chipul tuturor locotenentilor slugarnici raspunsul la intrebarea retorica "".Personal, am un gust amar ca aparenta politicoasa, de circumstanta, a exponentilor UE da apa la moara iordacheilor, dancileilor, valcovilor si altora asemenea, poate si din simplul motiv ca pseudo-oficialitatile noastre nu inteleg sau nu vor sa inteleaga tabieturile diplomatice si dedesubturile acestora.Intre timp, leul se duce la vale , iar BNR devine inamicul reformei, investitiile se naruie, iar multinationalele sunt dusmani de tara, statul de drept este culcat la pamant, iar fiscalitatea topaie intre taxa pe lacomie si posibil alte taxe nastrusnice de tipul taxa pe folosirea limbii romane de catre straini, taxa pe tremurat de frig in casa, taxa de citit carti despre realizarile Guvernului.Din pacate, desi sunt atatea lucruri de facut, toata resursa politica si de guvernanta se consuma pe promovarea amnistiei, schimbarea sefilor din Justitie, spolierea muncii pentru acoperirea nemuncii. Traim momente grele, luam o lectie de democratie direct in fata, intelegand acum, mai mult ca niciodata, ca drumul nu este ireversibil, din pacate.Mai avem mult sa consolidam castigurile de democratizare a tarii, iar valul acesta de calcare in picioare a demnitatii firave castigate se dovedeste a fi o piatra de moara asezata pe un musuroi de furnici.Sper ca intelectualitatea, Opozitia si reprezentantii progresisti ai societatii civile sa inteleaga efectele devastatoare ale cangrenei neluate in seama de atata timp si sa aiba puterea de a genera un antidot care sa curete propriile aparate mai intai - Academia, partidele politice, Biserica si sindicatele - iar apoi toata societatea in ansamblu.Schimbarea trebuie sa inceapa intotdeauna cu noi, daca vrem sa avem o abordare eficienta pe termen lung.Dragnea nu este o persoana, este un flagel, daca nu va fi el, va fi altcineva, asa cum o dovedeste istoria recenta de la Adrian Nastase incoace.Gura pacatosului: