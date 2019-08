Romania nu e o tara asa de sigura cum pare. Suntem pe locul 4 in UE la ponderea deceselor prin violenta

Ziare.

Cu un nivel de 1,55 persoane decedate la 100.000 de locuitori, suntem devansati doar de statele baltice (Letonia 4,59/100.000 loc., Lituania 3,63/100.000 loc. si Estonia 2,65/100.000 loc.).Dincolo de faptul ca realitatea nu corespunde cliseelor care considera Romania o tara sigura (daca nu cumva avem o medie intre siguranta relativa din marile orase si lipsa de siguranta din localitatile mai mici), trebuie subliniat ca media UE este de doua ori si jumatate mai mica, si anume de doar 0,62 decese/100.000 loc.Vestea buna este ca numarul deceselor provocate de violenta s-a redus considerabil din anul 2002 (in primul an in care a fost intreprinsa statistica standardizata Eurostat ne situam la un indice de 4/100.000 loc.).Vestea proasta este ca mai avem mult pana sa coboram la valori situate sub 0,5/100.000 loc., unde se afla state precum Germania, Franta sau Cehia.Din cele 5,1 milioane decese raportate in anul 2016 la nivelul intregii Uniuni Europene, 3.300 (0,06%) au fost din cauze violente, majoritatea victimelor fiind barbati (65%).Evolutia ratei de profil a fost destul de rapida in jos (in 2002 se inregistrau 1,3 decese/100.000 loc.) . Oarecum surprinzator (din perspectiva perceptiei publice), cel mai mic risc de deces prin violenta se consemneaza in Marea Britanie (0,14/100.000 loc.).Desigur, cauzele si influentele sunt mai complexe decat simpla inclinatie socio-culturala spre acte de violenta, de la calitatea serviciilor medicale si pana la viteza de raspuns a fortelor de politie, iar implicatiile merg mult mai departe decat s-ar parea.Totusi, in ceea ce ne priveste, poate ar fi util sa facem o legatura cu alocarea de bani publici in context european, pentru a vedea care este eficienta utilizarii fondurilor statului.In acelasi an 2016, tot potrivit datelor Eurostat, domeniul de "ordine si siguranta nationala" figura pe primul loc in randul alocarilor cheltuielilor bugetare din Romania raportat la posibilitati.Citeste mai multe despre Romania, pe locul patru in UE la ponderea deceselor prin violenta pe site-ul Curs de Guvernare