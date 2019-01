Romania si-a inceput presedintia UE. Mesajul lui Juncker despre amnistie, MCV si circul politic din tara: Viorica, am incredere sa faci ce trebuie

LIVE TEXT

As vrea sa inceteze problemele interne din Romania. Cand prezidezi UE, trebuie sa uiti problemele interne. Dna premier a confirmat ca nu va fi umbrita presedintia romana de alte probleme.

Viorica, am incredere in tine sa faci ce trebuie ca Europa sa poata progresa!

Mesajele antieuropene nu isi gasesc loc in societate, daca Bruxelles-ul da raspunsuri apropiate de cetateni.

In urma discutiilor cu Iohannis si Dancila sunt linistit.

Pentru noi e important ce va cuprinde CFM, mai mult decat timpul in care putem obtine un acord politic

Ar fi foarte bine ca in interiorul tarii sa fie o atmosfera de consens care sa permita ca Europa sa prospere si sa avanseze. Nu putem sa exportam in Europa conflicte interne.

Am vrut sa reamintesc regulile europene, respectarea absolut necesara a statului de drept. Am spus ca Europa e facuta si pe compromisuri, dar nu pe chestiuni esentiale. O amnistie ar fi un pas inapoi.

Prima zi a Romaniei la carma UE a inceput la Cotroceni, unde presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a trasat principalele calitati pe care tara noastra trebuie sa le dezvolte si aplice pentru succesul intregii Uniuni. Totodata, acesta a atras atentia ca un act normativ care sa instituie amnistia si gratierea ar fi un pas mare inapoi pentru Romania.Juncker a mai spus ca in primul rand Romania are nevoie de coeziune si consens national, daca vrea sa-l vada manifestat si la nivelul Uniunii, asa cum declara in motto-ul presedintiei. Seful CE cere de la Romania fermitate, putere, dar si eleganta, avand in vedere ca dosarele de pe masa presedintiei romane sunt foarte sensibile, cum ar fi Brexit-ul, dar si negocierile pe viitorul Cadru Financiar Multianual.Pe toate acestea le-a repetat si in conferinta comuna sustinuta cu premierul Viorica Dancila, iar mesajul presedintelui Comisiei Europene a fost cat se poate de direct si clar: "Viorica, am incredere in tine sa faci ce trebuie ca Europa sa poata progresa!".Presedintia romana a UE se desfasoara intr-un context tensionat. Liderii europeni continua sa-si declare ingrijorarea in ce priveste respectarea independentei Justitiei si a statului de drept in Romania. Totodata, ei au criticat Guvernul de la Bucuresti considerand ca, desi tehnic este pregatit, nu a inteles "pe deplin ce inseamna sa prezidezi tarile UE". Acum, Juncker a spus ca dupa noile discutii cu Dancila si Iohannis e "linistit" din acest punct de vedere.- Senatul a trimis un comunicat dupa intrevederea lui Tariceanu si Iordache cu Juncker."Semestrul presedintiei romanesti a Consiliului UE constituie o ocazie importanta pentru membrii UE de a afla mai mult despre stilul de munca, de comunicare si relationare al colegilor romani, dar si de a afla mai multe despre Romania, inclusiv prin participarea la reuniunile care vor avea loc in teritoriu, intre care Summit-ul de la Sibiu va avea cea mai mare importanta", este citat Tariceanu in comunicat.Totodata, in documentul citat se precizeaza ca Iordache a vorbit despre acceptarea Romaniei in Schengen.Pe surse insa au aparut informatii legate de ce le-a zis Juncker celor doi. Astfel, presedintele CE si-ar fi aratat ingrijorarea legata de stabilitatea politica de la Bucuresti."Presedintele Juncker a spus ca parca sunt cam dese schimbarile ministrilor", au declarat pentru Mediafax surse prezente la intalnirea dintre seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache.- A inceput conferinta comuna a premierului Dancila cu seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.- Vizita de azi este un moment simbolic pentru Romania, ce deschide calea cooperarii noastre intr-o noua perspectiva, cea de presedinte al UE.- Vom continua sa lucram impreuna pentru consolidarea obiectivului comun european.- Am exprimat speranta ca eforturile noastre comune si sustinerea reciproca ne vor facilita atingerea obiectivelor dorite.- Abordarea constanta si initiativele CE pentru realizarea unei Uniuni mai puternice si eficiente in obtinerea de rezultate concrete pentru toti cetatenii corespunde viziunilor si obiectivelor pe care vrem sa le promovam pe durata presedintiei noastre.- Suntem pe deplin constienti de mize si ferm angajati sa contribuim ca facilitatori de consens la promovarea unei Europe mai unite si mai coezive.- Avem de gestionat o agenda europeana cu o complexitate ridicata.- Il asigur pe dl Juncker ca suntem hotarati sa contribuim la obtinerea de rezultate si mentinerea unitatii UE.- Suntem in acelasi timp realisti si pragmatici. Exercitam presedintia UE pe final de legislatura europeana. Ne vom concentra pe asigurarea continuitatii agendei europene si asigurarea bazelor pentru trecerea catre viitorul PE si viitoarea CE.- Discutiile purtate au fost structurate pe 3 sectiuni tematice de discutii, desfasurate in paralel. In cadrul primei sesiuni dedicata pietei interne au fost abordate dosare si politici subsumate obiectivului consolidarii pietei interne a UE.- Au fost discutate aspecte legate de viziunea pe termen lung asupra pietei unice, a politicii industriale, programul Erasmus precum si initiative care au ca scop definitivarea pietei unice digitale.- Discutiile din al doilea grup au avut accent pe dosarele sectoriale ce vizeaza consolidarea pietei economice. O atentie speciala a fost acordata discutiilor pe marginea viitorului CFM, unul din dosarele prioritare pentru presedintia Romaniei.- A fost reiterata necesitatea continuarii eforturilor pentru identificarea solutiilor cu privire la provocarile aferente fenomenului migratiei. In ceea ce priveste securitatea in cadrul UE, vom continua sa lucram la consolidarea frontierelor externe si implementarea instrumentelor de securitate interna.- Romania indeplineste toate criteriile tehnice pentru aderarea la Schengen, dorim sa se obtina in cele 6 luni un acord politic in acest sens.- Vom urmari identificarea celor mai bune modalitati de avansare si obtinere de rezultate pe toate aceste paliere de actiune.- Adresez multumiri dlui presedinte Juncker si intregului Colegiu al Comisarului pentru deschiderea si cooperarea pe care sper ca le vom dezvolta si pe parcursul urmatoarelor 6 luni.- Alerg dintr-o conferinta de presa in alta si m-am intrebat toata dimineata ce pot sa mai spun, pentru ca la prima (cea cu Iohannis - n.red.) am spus tot ce aveam de spus.- Ei bine,- Atunci cand dna premier a prezentat prioritatile presedintiei UE ati vazut ca e vorba de un program de lucru ce corespunde la perfectie cu cel al Comisiei. Deci, din punct de vedere tehnic, nu e nicio problema.- As vrea ca in timpul acestei presedintii Romania sa intre in Spatiul Schengen. Tinem legatura si cu cei mai incapatanati, ca sa accepte Romania.- E un program de lucru incarcat, legat de propunerile facute in ultimii ani, colegiuitorii mai au peste 200 de propuneri nefinalizate. As vrea sa incercam ca inainte sa inceapa perioada de recesiune la PE inainte de alegeri sa fie adoptate majoritatea acestor propuneri.- Dna premier a spus in repetate randuri ca are intentia de a accelera munca la nivel legislativ.pe acest dosar. Din experienta stiu ca e unul dintre cele mai dificile dosare pe care le poate avea de gestionat o presedintie.- As mai dori sa adoptam si cateva directive legate de migratie si azil. Noi am propus 7, 5 sunt pe punct de finalizare, sper sa le adoptam macar pe acestea. Daca vrem sa combatem miscarile secundare trebuie ca PE sa adopte directivele respective.Am deplina incredere in capacitatea ei de a dirija bine problemele Consiliului.Guvernul Romaniei o stie si poporul roman va afla in curand ca trebuie sa lucram impreuna cu presedintia romana, ca un cuplu ideal. Sunt convins ca dna premier va contribui.Eu nu sunt surprins cand CE e atacata, asta e regula, ca trebuie sa se ocupe de toate problemele care apar. As vrea ca presedintia romana sa fie cea in care sa dovedim definitiv ca UE nu are un tratament diferentiat intre statele membre.CE vorbeste cu nuante despre ceea ce se face in statele membre si poate uneori se considera ca e semn de diviziune, dar CE considera toate statele egale.Un mesaj antieuropean ramane doar atat daca cetatenii se ragasesc in politicile care vin de la nivel european.In programul presedintiei romane am ales coeziunea ca si valoare comuna europeana, tocmai pentru a avea acelasi raspuns si tratament pentru toate tarile si cetatenii europeni. Pentru a nu creste extremismul trebuie sa ne mobilizam si sa dam raspunsuri adecvate.De obicei nu fac declaratii despre declaratii pe care le-am dat altadata. Am discutat cu publicatia germana deschis si v-ati raspuns singura la intrebare punand accentul pe efortul facut pentru a avea in aceasta tara un consens national inainte de presedintie.A doua intrebare, legata de Schengen, v-as ruga sa urmariti ce am spus in timpul conferintei de presa cu dl presedinte. Am repetat ce spun din 2014, ca Romania trebuie sa fie in Schengen. In permanenta port dialog cu Olanda si spun ca Romania a indeplinit toate criteriile tehnice.In legatura cu declaratia dlui Orban, as verifica-o inainte de a comenta.Stiu ca sunt opinii divergente legate de CFM si in speech-ul meu am reliefat ca in functie de cum tratam CFM se va reflecta si in politica de coeziune. Dupa cum stim, la ultimul Consiliu s-a hotarat ca in octombrie sa avem acordul politic pe CFM. Noi nu trebuie sa asteptam luna octombrie, sa luam in calcul pasi marunti, dar temeinici in vederea obtinerii acestui consens.Putem obtine un acord politic intr-un timp mai scurt, dar sa nu reflecte ceea ce noi ne dorim cu totii, o politica de coeziune puternica., dar bineinteles ca vom fi un mediator impartial si vom incerca sa obtinem consens.- Juncker a ajuns la Palatul Victoria. El a fost intampinat de Viorica Dancila, dar si de cativa romani care au venit in Piata Victoriei cu mesaje proeuropene.- Intalnirea lui Juncker cu Iordache si Tariceanu a durat aproximativ jumatate de ora. Nu au existat declaratii de final.- Juncker a ajuns la Parlament, unde discuta cu Florin Iordache si Calin Popescu Tariceanu. Intalnirile sefului Comisiei Europene au fost decalate cu peste o ora, dupa ce discutiile de la Cotroceni cu Iohannis s-au prelungit.- Intre timp, la Palatul Victoria au ajuns cei 28 de comisari europeni, care vor avea discutii cu membrii Guvernului.- Cu jumatate de ora mai tarziu, a inceput conferinta comuna a lui Iohannis cu Juncker.- Am avut un dialog constructiv cu presedintele Juncker si comisarii europeni. Suntem bine pregatiti pentru perioada dificila, dar interesanta si, cred, cu rezultate, pe care o incepem acum.- Consideram CE un partener vital cu care avem un dialog foarte bun, cu care impartasim obiectivul unei Europe mai puternice, mai unite, mai eficiente.- Discutiile s-au concentrat pe o serie de dosare importante de pe agenda europeana. Am discutat astazi si despre Brexit, CFM, migratie, securitate europeana si despre cum vom face sa construim o agenda strategica optimista, realista, buna si credibila pentru urmatoarea perioada.- Bugetul UE joaca un rol major pentru sprijinirea obiectivelor noastre politice, in cadrul negocierilor vom urmari obtinerea unor rezultate echilibrate si adaptate realitatilor pe care cetatenii UE le percep zilnic.- Gestionarea migratiei ramane un domeniu care necesita intreaga atentie. Noi am inteles ca se asteapta de la noi sa fim implicati in discutii, sa gasim impreuna cu partenerii cele mai bune solutii.- Summit-ul de la Sibiu din 9 mai va constitui un reper pentru presedintia noastra.- Sunt increzator ca urmatoarele 6 luni ne vor oferi ocazia sa lucram constructiv impreuna si sa dezvoltam cooperarea noastra pentru atingerea obiectivelor.si sa obtinem finalizarea multor dosare care sunt in lucru, elaborarea unei strategii viabile pentru viitorul UE.- Pentru mine Romania nu e o tara oarecare, eu am fost intotdeauna aproape de calea Romaniei spre UE.- Alaturi de dl presedinte am hotarat sa pregatim foarte bine intalnirea de la Sibiu din 9 mai. Pana atunci, UK va fi parasit UE si va fi un semnal si pentru cei de afara ca UE se relanseaza acum.- Imi cer scuze fata de presedintele roman pentru ca CE a lucrat atat de rapid si a reusit sa aduca atat de multe initiative legislative in atentia colegiuitorilor. Inseamna multa munca pentru presedintia romana.- Nu putem sa avem o pauza nici in actiune, nici in procesul de reflexie.- Eu, CE, suntem in contact permanent cu guvernul britanic. Nu-mi doresc- Cred ca presedintia romana va putea sa aiba o contributie foarte semnificativa pentru a demonstra ca cei care pretind ca exista doua blocuri, cel din Vest si cel din Est, nu au dreptate. Europa respira cu amandoi acesti plamani.- Romania vrea sa fie de folos Europei si atunci trebuie sa stabileasca la nivel intern conditiile care sa-i permita o presedintie de succes.In legatura cu denumirea vechii Republici Macedonia sunt impresionat de curajul celor doi premieri si ei poarta aceasta raspundere in fata istoriei si as vrea ca acest proces sa se incheie cu succes in termenele prevazute.Balcanii de Vest sunt in imediata noastra vecinatate. Pe noi ne priveste chestiunea. Romania e convinsa ca locul acestei zone e cu noi. Evident, aceasta afirmatie generala necesita o punere in practica ce se dovedeste uneori extrem de complexa. Sper sa se progreseze repede si bine pentru a rezolva una dintre problemele care au facut imposibil un progres substantial care s-ar fi putut realiza.Pentru mine statul de drept nu e negociabil. Discutia pe Legile Justitiei si pe Coduri e una complicata ce se poarta deja de 2 ani, sper sa existe intelepciunea de a duce discutia la un final conform nu doar cu asteptarile mele, ci si cu asteptarile romanilor, ale Comisiei de la Venetia, GRECO.Noi nu putem in Romania sa construim un sistem de justitie care nu e compatibil cu celelalte sisteme de justitie din Europa. Noi ne-am dorit sa fim parte a unui spatiu de valori. Cuprinde si principiile si regulile de baza ale unui stat de drept. Nu am de gand sa fac rabat de la aceste valori si principii.Aceasta discutie din pacate nu imbunatateste imaginea Romaniei. Insa in ce priveste afacerile europene eu sunt convins ca vom gasi, cu Guvernul, abordarile potrivite pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am propus in aceasta presedintie. Problemele de politica interna nu trebuie sa afecteze demersurile in cadrul presedintiei.Cand m-am prezentat timid si modest pe 14 iulie 2014 in fata PE pentru a solicita investirea mea deputatilor europeni, am spus ca vom proceda in asa fel incat Romania sa devina membru Schengen si nu inteleg de ce nu poate sa devina.In ce priveste MCV, va trebui sa studiem cu grija observatiile facute recent de Comisia de la Venetia in ce priveste Romania, am discutat cu Guvernul pe aceasta chestiune.Sa devenim membri Schengen a fost si este un deziderat. In 2011, am indeplinit conditiile, dar cum acceptarea depinde de votul tuturor membrilor au inceput sa apara primele intrebari si probleme si de atunci, desi am indeplinit conditiile, nu am fost acceptati. De atunci incoace incercam sa convingem pe prietenii si partenerii nostri ca Romania e o tara sigura si serioasa. Progresul se lasa putin asteptat, dar nu am renuntat si voi continua sa discut cu toata lumea pentru a-i convinge ca Romania nu vine in Schengen ca o problema, ci ca parte a solutiei pentru imbunatatirea sigurantei Spatiului Schengen.- Intre timp, la Guvern a avut loc intrevederea prim-ministrului Romaniei cu ministrul delegat pentru afaceri europene al Frantei. In Piata Victoriei s-au dus cativa protestatari, jandarmii au vrut sa ii indeparteze, insa in final au fost lasati sa isi afiseze bannerele cu mesaje pro-europene.- In ciuda catorva regrete pe care unii sau altii ar putea sa le mai manifeste, ramane o mare reusita a continentului nostru aderarea Romaniei la UE.- Presedintia romana are loc intr-un moment dificil pentru UE, motiv pentru care presedintia romana va cunoaste mai multe faze, episoade diferite. CE a prezentat toate initiativele legislative pe care trebuia sa le prezinte, iar acum colegiuitorii trebuie sa-si indeplineasca sarcina si sa incheie aceste dosare.- Ma gandesc mai ales la acordul de principiu pe CFM, un dosar dificil de care presedintia romana va trebui sa se ocupe. Dle presdinte, sper ca presedintia romana sa se preocupe indeaproape de acest subiect.- Presedintia roamna va trebui sa stie sa gestioneze cu eleganta etapa dificila de dupa Brexit. Daca nu chiar tragica, pentru ca plecarea Regatului Unit pentru mine e un moment trist.- 30 martie va fi de fapt o ruptura in Europa, de care ar fi fost bine sa ne fi lipsit. Presedintia romana trebuie sa asigure stabilitatea si sa ofere speranta.- Va fi si o presedintie a democratiei. Vom participa activ la alegerile europene. Va trebui sa fim atenti ca ele sa se desfasoare cat mai bine pentru a putea sa ne aparam impotriva ingerintelor nedorite.- Presedintia romana va trebui sa fie ferma si puternica, dar daca veti reusi sa ajungeti la coeziune si consens la nivel national va veti bucura de o presedintie de succes care sa ramana in istoria Europei.- Prima presedintie e mult mai importanta decat toate ce vor urma.- Pozitia Romaniei a fost dintotdeauna si va continua sa fie o pozitie de sustinere a proiectului european. Eforturile comune trebuie sa se concentreze pe evitarea oricaror discrepante intre state membre.- Putem contribui la o Uniune mai buna.- Detinem presedintia ConsUE in contextul unor evolutii importante si concrete.- Discutiile privind viitorul UE vor fi in prima linie a agendei europene si la summit-ul de la Sibiu de pe 9 mai, care va fi piatra de hotar a presedintiei noastre. Acolo se va discuta despre prioritatile strategice pentru 2019-2024.- Viitorul CFM e una dintre principalele teme ale presedintiei noastre. Vom incerca sa avem in vedere optiuni echilibrate si realiste si vom mentine ritmul accelerat al negocierilor.- Retragerea UK din UE e o prioritate pe agenda noastra. Dorim sa mentinem unitatea celor 27 de state membre in jurul principiilor care guverneaza procesul de negociere. Vom sustine procesul de aprobare a acordului, furnizand cadrul care sa permita o retragere ordonata.- Contextul european e delicat, determinat nu doar de perspectiva alegerilor europene, ci si de politicile unor state membre. Ne vom stradui sa facem sa progreseze agenda europeana, ca un moderator onest.- Contextul nu e usor, insa am incredere ca presedintia romana va fi una cu substanta, bazata pe munca serioasa si pe sprijinul Comisiei Europene si partenerilor europeni.- Asadar, bun venit in Romania, impreuna vom face ceea ce trebuie!- Sper ca veti considera ca suntem pregatiti sa exercitam presedintia pe care am inceput-o aseara, cu un eveniment cultural. Cultura ne uneste, politica nu intotdeauna.- Seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a ajuns la Palatul Cotroceni, unde a fost intampinat de Klaus Iohannis.