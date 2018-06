Sfatul lui George Friedman pentru Romania: Pentru a fi parte a unei aliante militare, mai intai trebuie sa aveti o armata pe masura

Situatia Rusia-Turcia

"Niciuna dintre puteri nu-si doreste un conflict"

Schimbarea de paradigma

Nu trebuie mizat pe lider

George Friedman a facut o analiza a statelor din jurul Marii Negre, in contextul in care, potrivit acestuia, situatia de securitate la Marea Neagra nu s-a ridicat la un nivel foarte inalt pe scara de interese a SUA pentru a aduce aici forte semnificative, "Analistul a aratat ca Romania este acum intr-o pozitie in care trebuie sa ia in considerare ceea ce multi lideri de la Bucuresti nu prea vor sa inteleaga,", a evidentiat George Friedman.nu sunt pregatiti sa se angajeze intr-o operatiune navala in Marea Neagra care sa ii aduca pe americani in zona, vor face tot posibilul pentru a nu ii provoca pe americani..... Iar turcii inteleg foarte bine un singur lucru in aceasta zona: daca rusii sunt acasa, americanii stau si ei acasa", a spus George Friedman, citat de Agerpres. Afirmatiile au fost facute la prelegerea cu tema "Perspectiva SUA asupra NATO si a Marii Negre" pe care a sustinut-o la conferinta "Emerging Importance o Wider Black Sea Area Security", organizata de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.Analistul american, fost presedinte fondator si al agentiei Stratfor de prognoza geopolitica, a subliniat ca principalii actori de securitate in zona Marii Negre sunt Rusia, Turcia si Statele Unite ale Americii.George Friedman a aratat ca niciuna dintre cele trei forte reprezentative in zona Marii Negre nu isi doreste un conflict in zona, fiind mai preocupata de alte zone de interes. In acest context, el a tinut sa sublinieze ca SUA nu au reactionat in privinta Ucrainei in 2014 la modul pe care si l-ar fi dorit unii lideri ucraineni."Sunteti intr-o pozitie in acest moment in care fiecare putere priveste spre cealalta si niciuna dintre ele nu isi doreste un conflict.sunt mult prea ingrijorati in privinta iranienilor, rusii sunt foarte preocupati sa nu se intample ceva neplacut pentru ei in Belarus, iar americanii sunt mai focusati in privinta relatiei economice cu China, de peninsula coreeana si multe alte lucruri care sunt mai prioritare.Deci suntem intr-o situatie in care, pentru a intelege Marea Neagra, trebuie inteles ca nu exista nicio solutie definitiva, pentru ca nu avem nici o problema foarte clara. Sunt intr-adevar probleme potentiale, pentru toate trebuie sa fim pregatiti.Si Romania beneficiaza de toata prietenia din partea SUA, reprezentati o natiune puternica localizata intr-o zona foarte strategica, dar daca romanii asteapta ca toti ceilalti sa faca miscarea lor, ar fi bine sa va amintiti ca in august 2008 (in privinta razboiului din Georgia n.red.) nimeni nu a reactionat.Si apoi tineti minte cum s-a incheiat criza din Ucraina", a argumentat Friedman. El a punctat ca, avand in vedere aceste considerente, Romania trebuie sa aiba in vedere si o politica independenta, in care sa nu se mai bazeze atat de mult pe faptul ca altii vor interveni, vor veni in ajutor in cazul unui conflict."Romania este acum intr-o pozitie in care trebuie sa ia in considerare ceea ce multi de aici nu prea vor sa inteleaga: o politica independenta a Romaniei. Stiu ca nu asa ati fost obisnuiti sa ganditi, ci in termeni de structuri de aliante, dar va pot asigura ca nu exista niciuna. Vor mai fi summit-uri la Bruxelles, dar pentru a fi parte a unei aliante militare si sa va bazati pe ea, mai intai trebuie sa aveti o armata pe masura. Daca vreti sa va bazati pe aliante politice, atunci puteti sa va ganditi sa ii trimiteti pe politicieni sa lupte pe front", a evidentiat analistul american.El a adaugat ca o astfel de schimbare de paradigma in privinta modului in care se percepe si se actioneaza in politica externa de catre Romania tine si de "o schimbare in cultura politica a Romaniei". "Si nu stiu daca aceasta se va intampla", a mai mentionat analistul Geopolitical Futures.De asemenea, el a atras atentia ca politica externa si geopolitica nu trebuie personalizate foarte mult, nu trebuie mizat totul pe perceptia unui lider politic si pe influentarea manierei in care acesta poate actiona.Daca Trump va avea un infarct maine, SUA tot vor ramane o tara in care jumatate de populatie este infuriata cu privire la cealalta jumatate si in baza acestei premise va trebui actionat de catre oricine", a mai punctat Friedman.Experti in securitate, aparare si diplomatie, dar si profesori universitari specializati in strategii, din sase tari, discuta in perioada 1-2 iunie, la Universitatea "Lucian Blaga" (ULB) despre o posibila strategie de securitate la Marea Neagra, in perspectiva summit-ului NATO ce va avea loc in luna iulie, la Bruxelles.(I.S.)