Telejormania la carma UE si boala democratiei

Sa fie clar din capul locului. Romania (unor Mihai Sora, Laura Codruta Kovesi, Augustin Lazar, Camelia Bogdan si numerosi rezistenti, ori expati) nu e totuna cu Telejormania. Dar se confunda lesne, spre paguba adevarului, a libertatii, justitiei, statului de drept.Cand toleranta chiar si fata de intoleranta devine scop in sine, iar indiferenta norma atitudinii fata de cei care ar trebui sa ne fie aproape ca noi insine, punem de niste monstri care ne vor bantui intolerabil. Si fata de care nu vom mai putea fi indiferenti in veci.Unul din monstri, in sine inca mic, pe plan european, dar potential gigantic, daca ne gandim ca sub presedintia lui s-ar putea ca Europa sa se prabuseasca si sa i se atribuie alegatorilor lui vina caderii ei, este regimul cleptocratiei dragniote. De cand s-a instalat la carma Uniunii Europene, fragila constructie zisa UE, care oricum sta sa se dezagrege lent, pare chiar mai fragila.Ba da semne, vai, sa se dezintegreze galopant. Incat, subit, au inceput sa i se vada Comunitatii ridurile telejormanesti care scapasera, mult timp, neobservate. Televiziuni ca CNN, ziare ca New York Times, reviste ca Der Spiegel au ignorat, vreme indelungata, hidoasa oligarhie cleptocrata care a preluat conducerea Romaniei si se straduieste sa-i demoleze democratia si sa-i desfiinteze statul de drept. Or, de la-nceput de an, a luat sfarsit orice nesocotire, orice orbire, orice nepasare.Culmea vizibilitatii? La BBC a aparut recent ce s-a numit in Romania "fantoma securista" . E omul trimis de securistii si comunistii lui Ceausescu la specializari in Vest, care s-a respecializat in ultima vreme in atacuri antigermane.Mai nou, seful diplomatiei telejormanesti, recuperat direct din ceausism, si-a "dat doctoratul" la televiziunea publica britanica, in calitate de avocat al raiului penalilor. Ca inchisorile romanesti ar fi prea pline, ca se incearca alte chestii, c-o fi si c-o pati.Pe scurt, Codul Penal stiut din vremi imemoriale nu mai e, chipurile, dintr-odata, bun. Se cere schimbat, pentru ca asa vrea muschiul infractorilor.E clar ca in Telejormania, ca sa utilizez un termen menit sa aminteasca nu doar de judetul de bastina al infractorului-sef al PSD, ci si de "Interventia zorabilor in Jormania", superba nuvela a lui Ioan Petru Culianu, ucis, probabil, de un securisto-legionar, scurt timp dupa o revolutie pe care eminentul ganditor roman o anticipase, hotul nu e hot.In consecinta, nici magistratul n-ar mai trebui, dupa voia penalilor, sa fie magistrat. Si sa fie ajutat, ca in orice tara civilizata, de serviciile secrete.Prin urmare, Telejormania isi trimite seful diplomatiei sa peroreze jenant la televiziuni publice occidentale, spre a-si face de ras nu doar persoana si functia, ci si tara pe care ar trebui s-o reprezinte. Dar, in fapt, o tradeaza, subminandu-i locul cuvenit in familia natiunilor civilizate.BBC nu e singurul "organ de presa" occidental care s-a trezit subit la realitatea greu suportabila a conducerii de catre Telejormania a UE. Au publicat in ultima vreme analize si comentarii excelente despre Romania dragniota si razboiul ei cu oficialii apuseni ziare candva de prestigiu, precum Liberation, Neue Zurcher Zeitung , New York Times.Ecourile lor critice si foarte critice n-au intarziat sa-i intristeze grav pe multi romani. Din care multi stiu adevarul, dar isi ascund capul, ca strutul, in nisip, ca si cum tactica lui n-aude, nu vede ar usura greul pamantului si ar putea ameliora dezastrul pesedisto-aldeist.In ajutorul cleptocratilor s-au aruncat in lupta si numeroase brigazi de trolli ai Rusiei putiniste, cu misiunea de a gadila nationalismul maselor, a le-ncarca din plin cu ura si a le ralia cleptocratiei prin alimentarea dusmaniei fata de orice democratie veritabila si orice individ care rosteste adevarul.In consecinta, prolifereaza minciunile nu doar despre UE si Rusia, ci si despre romani. Or, doar cine uraste maxim Romania (si nu-s putini romanii care, din nefericire, o detesta) indrazneste sa puna semn de egalitate intre tara si regimul Dragnea, intre neamul obidit de comunism si cleptocrati, intre poporul mintit cu televizorul si Antena 3 sau RTV. Pe scurt, intre Romania si Telejormania.Ultima, sa fie foarte clar, nu e tara celor ce si-au dat viata in decembrie 89 pentru o Romanie libera. E a urmasilor asasinilor lor.Ma intreb insa de ce a fost lasata oare Romania martirilor timisoreni, bucuresteni ori sibieni sa cada? Oare de ce i s-a permis Telejormaniei sa se ridice? De ce nu li s-a acordat o atentie suficienta si adecvata rezistentilor romani din ultimii doi ani?De ce n-a incaput Romania oare in agenda aparent antiamericana si antiisraeliana a CNN? De ce a trebuit sa vina presedintia prin rotatie a UE ca sa se vada in fine, clar, cum mutileaza regimul Dragnea frumoasa Romanie?Si cum ii ciunteste si ii suprima libertatea? Fratii indiferentei fata de drepturile romanilor la o justitie independenta si la un veritabil stat de drept au fost obsesia elitei apusene politice si mediatice de a-i combate pe contestatarii ideologilor corectitudinii politice si insistenta ei de a-i apara si promova doar pe migranti, ecologisti, stangisti si pe reprezentantii oricaror minoritati sexuale sau rasiale.Pentru restul n-a mai prea fost timp. Si spatiu editorial.Dar, dincolo de obsesii si de progresism dogmatic, ca si de relativismul unei prese apusene chitite sa accepte orice samavolnicie in aparenta socialista, ori tiermondista, dar sa condamne orice impuls conservator sau patriotic, raspunsul la aceasta intrebare imi pare identic replicii pe care ar trebui s-o primeasca nedumeririle iscate de procesul decaderii democratiilor occidentale.Soljenitin afirma candva ca toate relele (secolului XX) s-ar fi datorat uitarii lui D-zeu. Islamismul militant si terorist a dovedit, in veacul al XXI-lea, ca n-a avut dreptate intru totul. In fapt, par sa se datoreze nu uitarii Lui, ci ignorarii poruncilor Sale, care, cu adevarat, ne cer sa ne iubim aproapele ca pe noi insine.Nu sa-l tratam cu nepasare, in timp ce ne iubim agenda politica. Sau pe vrajmasi.Daca Romania reala ar fi prins contur in mediile din Vest cu ani in urma, cand pericolele care pasteau tara si democratiile europene figurau doar in comentariile unor observatori si izolati, si contestati, la Deutsche Welle, altfel ar fi aratat azi, poate, situatiunea. Iar Telejormania s-ar fi destramat usor, precum un simplu vis urat.