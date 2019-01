Tusk, romanii si viitorul Europei

Ziare.

Donald Tusk a picurat balsam pe inimile ranite ale romanilor. Le-a bandajat sufletele insangerate de umilinte indicibile. I-a mangaiat admirabil pentru ofensa parca perpetua la care sunt supusi. I-a alinat dupa injosirea lor fara egal, cea a prezentei la carma statului roman a analfabetei, reprezentand, ca marioneta, cleptocratia lui Dragnea, cu tot cu beizadelele ei de nomenclaturisti si securisti, cu tot cu neaveniti, mari corupti si infractori, cu tot cu pitipoance din Videle si de aiurea.A vorbit nu numai tamaduitor, ci si incantator, in dulcele grai romanesc.Le-a amintit romanilor de unii din marii lor fii si de unele din cele mai inaltatoare clipe ale neamului, ca natiune culturala. A reliefat ca stie nu numai de maretia artei unor genii ca George Enescu, Tristan Tzara, Nichita Stanescu sau Eugen Ionescu, ci si de realizari si performante sportive si economice de exceptie, iesite din mainile si spiritul romanilor.In context, Tusk s-a aratat convins ca, in aceste sase luni, veti interpreta cu energie si intelepciune o adevarata Rapsodie romana. Ca romanii sfintesc locul. Ca vor respecta reguli si principii. A amintit ca, in mare masura, depinde acum de Romania daca si in ce fel Europa va depasi provocarile viitorului...daca politica romaneasca va fi pentru Europa un exemplu bun sau un avertisment sever.I-a sustinut pe cei care fac eforturi pentru a apara valorile europene, libertatea si drepturile noastre, spunandu-le: continuati lupta! In fine, a evocat, spre bucuria generala, entuziasmul fara margini starnit natiei, in 1986 , de portarul Helmuth Duckadam in finala Cupei campionilor europeni, cand, la Sevilla, Steaua Bucuresti a invins Barcelona.In consecinta le-a cerut romanilor sa apere, in Romania si in Europa, fundamentele civilizatiei noastre politice: "libertatea, integritatea, respectarea adevarului in viata publica, statul de drept si Constitutia... cu aceeasi hotarare cu care...Duckadam a aparat acele patru penalty-uri la rand.Atunci, si mie mi s-a parut imposibil! Dar el a reusit. Si voi veti reusi...Va asigur de tot sprijinul meu".Ce poate fi mai sublim decat acest discrus rostit intr-o limba romana mai pura decat vorbirea neaosilor conducatori ai cleptocratiei? Ce poate fi mai impunator, mai plin de noblete decat sprijinul Europei si sustinerea presedintelui Consiliului European pentru obiditul neam romanesc?Dar ascensiunea mea in al saptelea cer n-a durat, din pacate, prea mult. Brusc, m-au luat cu asalt nedumeririle. M-am intrebat daca nu e prea frumos ca sa fie si adevarat acest mirific discurs.M-am intrebat de ce am senzatia ca, la ceremonia preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene, presedintele polonez al Consiliului European se vede nevoit sa se exprime la Bucuresti codat, ca un activist din epoca de aur care se banuia ascultat de Securitate si intelege ca afara e jandarmul vopsind gardul, iar inauntru leopardul.Care stie ca in frigul strazilor din jurul Ateneului e adunata Europa romaneasca, iar in casa, in loja din spatele presedintelui Comisiei Europene, al presedintelui Consiliului si al presedintelui Romaniei, zac infractori, precum Adrian Nastase si tizul sau, Severin, cel condamnat pentru coruptie dupa ce a fost prins luand o mita, fie si fictiva, in Parlamentul European.Ar fi prea mult, desigur, sa li se ceara unor Tusk sau Mogherini, cea absenta de la ceremonie, de parca s-ar fi aflat si ea, ca Liviu Dragnea, intr-un revelion tardiv, al ospatarilor, sa fie omniscienti.Sa stie cum e vitregita azi cultura si memoria romanilor. Nu cred, totusi, ca simpaticul domn Tusk e la curent cu Duckadam, dar nu are habar de Adrian Nastase ori de Adrian Severin si nu se intreaba oare cine i-a invitat la Ateneu spre a macula si aceasta ceremonie?Presupun ca Tusk era edificat ca le vorbeste romanilor din ger, ca Oana Pellea si Dan Grigore, iar nu marilor corupti aflati la caldurica, in interiorul somptuoasei sali de concert. Dar nu i-a salutat expresis verbis pe rezistenti. Si pe protestatari. Oare de ce?Si oare stia Tusk ce-i cere unui popor care n-a reusit sa scape in ultimii doi ani de cleptocrati, desi au iesit oamenii cu sutele de mii in strada pe un frig de crapau pietrele, desi au infruntat si in vara bastoanele jandarminerilor Guvernului Dancila-Dragnea si gazele-crima contra umanitatii ale batausilor din subordinea lui Carmen Dan?Oare de cate ori se naste, intr-un mileniu, un geniu ca George Enescu? Si de cate ori poate apara natiunea romanilor, aflata in lupta nu doar cu Barcelona, la Videle, ci si cu arbitri cumparati la CCR, la Ministerul de Justitie si in parlament, penalty-uri ca Duckadam?Oare nu le cere Tusk cam mult romanilor? Da, ei pot da si-au dat umanitatii un Emil Cioran si-o Nadia Comaneci. Dar stie oare Tusk si cati au plecat, dezabuzati, din tara, in ultimii doi ani, luand calea unor Cioran, Brancusi, Tzara, Enescu si Ionescu, pentru ca si mai-marii europeni i-au dezamagit profund?Pentru ca n-au mai crezut ca-si pot creste copiii ori ingriji parintii bolnavi in tara infectiilor nosocomiale? Pentru ca vest-europenii n-au putut obliga mai nicio tiranie sa respecte regulile civilizatiei invocate de Tusk?Unde au fost discursurile entuziasmante ale unor Tusk, Juncker si rusofila Mogherini in ultimii doi ani? Unde au ramas reformele pe care le-au initiat si pus in aplicare in Europa pentru ca Uniunea sa reziste realmente asalturilor extremiste, iar Romania sa-si salveze statul de drept?L-am iubit pe Tusk pentru alocutiunea lui redaruind mandrie si sperante multora. Dar detest "viitorul din fata" Dancilei. Caci s-ar putea sa fie al Romaniei, daca oamenii nu-ncep sa ia lumina mai putin din intunericul lui Mircea Eliade, cat din lumina mintii unor personalitati ca Mihai Sora.Si daca nu gasesc, spre a-l parafraza pe Andrei Plesu, fereastra din zid.