19 fosti lideri socialisti din Spania, condamnati intr-un scandal de coruptie

Cei 19 sunt fosti membri ai guvernului andaluz sau ai administratiei regionale, acuzati ca au gestionat in mod inadecvat fonduri de asistenta de sute de milioane de euro destinate teoretic sustinerii salariatilor concediati sau firmelor aflate in dificultate, relateaza AFP.Intre cei condamnati se numara Jose Antonio Grinan, fost sef al executivului regional andaluz intre 2009 si 2013, care a primit o pedeapsa de sase ani de inchisoare si 15 ani de interdictie de a candida la functii publice, pentru deturnare de fonduri publice.Predecesorul sau Manuel Chaves, "baron" al PSOE si fost ministru in mai multe randuri, a fost condamnat la 9 ani de interdictie de a candida la functii publice pentru obstructionarea Justitiei.Parchetul ceruse 10 ani de interdictie, in cazul sau, iar in cazul lui Grinan 30 de ani, pe langa cei 6 de inchisoare.Scandalul a izbucnit in 2010, intr-un context in care Spania era devastata de criza financiara, si a determinat demisia lui Grinan. Procesul a inceput in decembrie 2017 si a durat un an.Sentintele anuntate marti de tribunalul din Sevilla survin intr-o perioada delicata pentru seful guvernului socialist de la Madrid, Pedro Sanchez, slabit dupa alegerile legislative din 10 noiembrie.Partidul Popular (PP, dreapta) este de asteptat sa profite de aceste condamnari pentru a-l ataca pe premier in legatura cu scandalul de coruptie din Andaluzia, care demonstreaza, sustine PP, "clientelismul" practicat de socialisti pentru a se mentine la putere decenii la rand in regiunea din sudul Spaniei, cea mai populata din tara.La alegerile din ianuarie, PSOE a fost sanctionat de alegatori si a pierdut conducerea in Andaluzia, pentru prima data dupa 36 de ani, in favoarea PP si a liberalilor din Ciudadanos, sprijiniti si de formatiunea de extrema dreapta Vox, devenita ulterior a treia forta politica la nivel national.