Negocierile privind separarea Cataloniei au scos 45.000 de oameni in strada. Au strigat furiosi "Pentru o Spanie unita!"

Manifestatiile au avut loc in contextul in care Partidul Popular (PP) si formatiunea politica Cetatenii (Ciudadanos) il acuza pe premierul Pedro Sanchez de tradare, relateaza BBC Asta dupa ce seful Guvernului spaniol a propus, pentru atenuarea tensiunilor, numirea unui intermediar, care sa medieze discutiile intre separatistii din Catalonia si autoritatile de la Madrid.Cei care doresc secesiunea au refuzat, insa, oferta premierului si au cerut organizarea de noi alegeri.Chiar si asa, oferta facuta de Pedro Sanchez a infuriat o parte din spanioli, 45.000 iesind in strada.Maniestatiile au fost organizare sub sloganul "Pentru o Spanie unita".T.B.