Accident feroviar mortal in apropiere de Barcelona (Foto)

A #Vacarisses continuem 11 dotacions #bomberscat. Ens hem desplacat amb una vintena.

📷 Imatges del tren accidentat despres d'evacuar persones ferides i passatgeres pic.twitter.com/05vFVgd6qq - Bombers (@bomberscat) November 20, 2018

⚠️⚠️⚠️ ATENCIO: Els familiars de les persones afectades pel #descarrilament d'un tren @rodalies de @rod4 poden trucar als telefons:

👉de Rodalies de Catalunya es el 900 41 00 41

👉 d'Atencio Ciutadana 900400012 i 012 #Vacarisses@emergenciescat @bomberscat pic.twitter.com/1mYsERXTBE - 012 (@012) November 20, 2018

Trenul, care are 6 vagoane, transporta in momentul accidentului cel putin 150 de calatori, potrivit The Guardian Incidentul s-a petrecut la ora locala 06:15 (05:15 - ora Romaniei), intre orasele Terrassa si Manresa, din cauza unei alunecari de teren, cauzata de ploile abundente din ultima perioada.Autoritatile au trimis la fata locului 14 echipaje de pompieri, 8 ambulante si forte de politie.A.D.