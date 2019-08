Accident grav intr-o insula impanzita de turisti: 7 morti in urma coliziunii intre un elicopter si un avion ultrausor

Ziare.

Avionul ultrausor avea doi pasageri, iar elicopterul cinci: pilotul, un cuplu si doi copii minori ai cuplului, a declarat un purtator de cuvant al politiei nationale a Spaniei, informeaza Reuters si AFP.Elicopterul era inmatriculat in Germania , "ceea ce nu inseamna neaparat ca pasagerii erau de aceasta nationalitate", a spus acesta.Guvernul regional al Insulelor Balneare a confirmat bilantul pe Twitter si a adaugat ca pasagerii avionului ultrausor erau "doi adulti spanioli". "Nu exista niciun supravietuitor", a anuntat administratia regionala.Anterior, autoritatile regionale au anuntat ca accidentul a avut loc la orele locale 13:35, in municipiul Inca, oferind un prim bilant de cinci morti.Deocamdata nu se cunoaste cauza coliziunii intre avion si elicopter, ambele folosite pentru uz privat, potrivit cotidianului Diario de Mallorca. Cele doua aparate s-au ciocnit intr-o zona rurala. A fost declansata o ancheta pentru a afla cauzele accidentului, iar identificarea victimelor este in curs.Premierul spaniol Pedro Sanchez si-a exprimat, pe Twitter, "solidaritatea cu familiile victimelor care si-au pierdut viata in acest tragic accident".In 2017, insula a fost vizitata de peste 8,5 milioane de turisti.