Atentionare MAE: Ploi torentiale, inundatii si vant, in Spania (Video)

Destructive flooding in Reinosa, Cantabria, Spain yesterday evening, Dec 19th. Thanks to Fran Fer for the report - posted with permission. pic.twitter.com/g4jAcI4b84 - severe-weather.EU (@severeweatherEU) December 20, 2019

Potrivit MAE, in perioada 21-22 decembrie, intreaga Peninsula Iberica va fi afectata de un sistem atmosferic extrem de puternic, cu ploi torentiale, iar vantul va sufla in rafale de pana la 120 km/ora. Pe alocuri, cantitatea de apa acumulata in urma ploilor va putea duce la inundatii.MAE recomanda cetatenilor romani aflati in Spania sa se informeze in permanenta asupra conditiilor atmosferice si sa respecte intocmai indicatiile autoritatilor locale.De asemenea, se recomanda consultarea site-urilor oficiale ale companiilor de transport cu privire la orarul trenurilor si al zborurilor, intrucat acestea ar putea fi afectate de conditiile atmosferice.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Sectiei Consulare a Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei: +34917344004. Apelurile vor fi redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Sectiei Consulare a Ambasadei Romaniei la Madrid: +34649656032.MAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://madrid.mae.ro www.meteoalarm.eu si aminteste ca romanii care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie.