Au dat catusele pe chitare: Politistii spanioli le canta oamenilor aflati in carantina (Video)

Clipul cu oamenii legii care canta la chitara si danseaza a devenit viral, in conditiile in care Spania este in carantina din cauza coronavirusului.Politistii stiu sa faca si altceva decat sa dea amenzi si sa prinda hoti. Unii au chiar suflet de artisti, iar ca sa ridice moralul celor aflati in carantina, politistii merg din sat in sat si canta in fata balcoanelor.Cu asa talent la chitara, succesul este garantat, iar oamenii au moralul mai ridicat dupa aceste prestatii.Iata momentul: