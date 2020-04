Bilantul zilnic al deceselor din Spania, la cel mai redus nivel dupa 20 martie

Ziare.

Bilantul total al deceselor cauzate de noul coronavirus a ajuns la 23.190 in Spania, tara cel mai grav afectata de COVID-19 dupa SUA si Italia.Numarul total al cazurilor de COVID-19 in Spania a ajuns la 98.731, potrivit datelor difuzate de Ministerul Sanatatii.Autoritatile de la Madrid au inceput sa relaxeze restrictiile. Astfel, pentru prima data dupa sase saptamani, incepand de duminica dimineata copiii cu varste sub 14 ani au putut iesi din case pentru activitate fizica, pentru cel mult o ora, pe o distanta de maximum 1 kilometru fata de locuinta si cu conditia de a fi insotiti de un adult.Izolarea a limitat drastic libertatea de miscare a oamenilor, care nu au voie sa-si paraseasca locuintele decat pentru a merge la magazinele alimentare, farmacie sau serviciu si pentru a-si plimba animalele de companie.In cazul in care ritmul infectarilor continua sa scada, atunci de la 2 mai si adultii vor putea iesi pentru a se plimba sau a face sport, a anuntat sambata premierul spaniol Pedro Sanchez.Autoritatile medicale de la Madrid estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus in Spania a fost atins la 2 aprilie, cand s-au inregistrat 950 decese in 24 de ore.