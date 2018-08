Captura record in Spania: 1.000 de testoase de "contrabanda"

Mas de 1.100 ejemplares y 750 huevos de 62 especies distintas de tortuga 🐢 https://t.co/tgmY1YSoO9 #Barcelona #sucesos - Leticia Fuentes (@leticiafuentesm) 22 august 2018

Ofiterii au capturat peste 1.100 de testoase si 750 de oua din 62 de specii diferite, se arata intr-un comunicat al Garzii Civile, citat de AFP.Oamenii legii au descoperit de asemenea "testoase-cutie" din specia Cuora, care provin din Asia de Sud-Est si se afla in mare pericol de disparitie, dar si broaste cu carapace din Mexic, Statele Unite si Canada, protejate de legislatia acestor tari."Printre exemplarele confiscate in timpul operatiunii am identificat 14 din 50 de specii cele mai amenintate din lume", au declarat reprezentantii Politiei.Reptilele au fost predate unui centru specializat.Alaturi de cei doi germani, agentii au retinut si un spaniol, proprietarul unui magazin specializat in vanzarea de animale exotice din Barcelona (Catalonia) "cu care acestia au mentinut o stransa colaborare".Toti trei au fost prezentati drept "presupusii autori ai unor delicte contra florei si faunei, trafic de specii protejate si spalare de bani", se precizeaza in comunicat.