Carles Puigdemont nu mai candideaza pentru functia de premier al Cataloniei

Puigdemont, aflat in exil autoimpus in Germania, l-a propus pentru aceasta functie pe Quim Torra, informeaza Dpa.Parlamentul catalan urmeaza sa aleaga pe data de 14 mai noul premier al regiunii autonome din Spania.Dupa alegerile regionale din luna decembrie, au existat patru incercari de formare a unui nou guvern, insa toate au esuat, deoarece candidatii erau fie in exil autoimpus, fie in stare de arest.Curtea Suprema de la Madrid a emis in martie mandate internationale de arestare pentru sase politicieni catalani care au fugit in strainatate, inclusiv fostul premier Carles Puigdemon.La 27 octombrie 2017, Parlamentul Cataloniei a aprobat, prin vot secret, proclamarea independentei regiunii fata de Spania si constituirea unei republici, in baza rezultatului de la referendumul din aceeasi luna.Ulterior, Senatul Spaniei a decis sa aprobe suspendarea autonomiei Cataloniei - prin aplicarea Articolului 155 din Constitutie - si demiterea tuturor liderilor regionali, considerand ca declararea independentei a a fost ilegala.