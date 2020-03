Cele trei motive pentru care Spania a fost lovita puternic de pandemia de coronavirus

Ziare.

com

Numarul celor testati pozitiv a trecut de 80.000, iar la baza acestei situatii grave stau trei motive, conform CNN Este vorba despre relaxarea oamenilor, care au profitat de vremea calduroasa, meciul de Champions League dintre Atalanta si Valencia, dar si actiunile tardive luate de autoritati.Un punct cheie a fost meciul dintre Atalanta si Valencia, disputat pe 19 februarie, la Milano. Aproape 3.000 de fani ai Valenciei au facut deplasarea in Italia, la un meci la care au mai asistat 40 de mii de localnici din ceea ce avea sa fie cel mai mare focar al Europei."Este clar ca in acea seara a fost o oportunitate puternica pentru virus sa se raspandeasca", a spus primarul din Bergamo, Giorgio Gori.La doua zile distanta de la acest meci, in localitatea Codogno, aflata la 60 de kilomettri de Bergamo, un barbat de 38 de ani avea sa fie pacientul 1 diagnosticat cu coronavirus (primul italian, pentru ca mai fusesera niste turisti chinezi).Jurnalisti si suporteri spanioli care au luat parte la acest meci aveau sa fie testati si ei pozitiv la intoarcerea la Valencia, dar si sa raspandeasca virusul. Dintr-o analiza facuta pe 6.000 de cazuri, 388 au avut legatura cu Lombardia.Primele cazuri de coronavirus din Valencia au fost anuntate pe 27 februarie.Chiar si asa, oamenii au ramas relaxati. Si-au continuat viata normala, au petrecut ore in sir in cafenele, baruri si restaurante, au mers in zonele cu plaje, ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.Relaxarea avea sa ii coste insa, in conditiile in care virusul s-a putut raspandi mai usor, mai ales in Madrid. In capitala Spaniei, pe 8 martie, aproximativ 120 de mii de persoane au fost pe strazi la un eveniment de Ziua Femeii. Virusul s-a putut raspandi din nou, iar numeroase cazuri au avut legatura cu acest eveniment.Un al treilea motiv pentru raspandirea virusului consta in reactia tardiva a autoritatilor din Spania. Starea de urgenta a fost declarata abia pe 13 martie, in conditiile in care Spania se confrunta deja cu o mare problema.Pana in acest moment, in Spania sunt 80.110 cazuri de coronavirus , iar 6.803 persoane au murit.C.S.