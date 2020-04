Cifre devastatoare in Spania: 950 de morti in 24 de ore, numarul total de decese a trecut de 10.000 (inclusiv romani)

LIVE

Astfel, numarul total al mortilor, in Spania, a ajuns la 10.003 de la inceputul crizei de sanatate, scrie El Pais Totodata, numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 110.238 in Spania.Dintre persoanele infectate, 27.000 au fost declarate vindecate, in timp ce peste 54.000 au necesitat internare.Precizam ca in Spania sunt 126 de romani infectati cu coronavirus, dupa cum a anuntat chiar azi Grupul de Comunicare Strategica (GCS).De la inceputul pandemiei, 5 romani au murit de COVID-19 in Spania.Pe de alta parte, aproape 900.000 de spanioli si-au pierdut locurile de munca dupa introducerea masurilor de izolare, menite sa opreasca raspandirea pandemiei de coronavirus.A.D.