Elsa a spulberat Spania si Portugalia: A lasat in urma morti, alunecari de teren si drumuri inchise. Urmeaza Fabien (Foto&Video)

Destructive flooding in Reinosa, Cantabria, Spain yesterday evening, Dec 19th. Thanks to Fran Fer for the report - posted with permission; pic.twitter.com/EULQJBetJ4 - severe-weather.EU (@severeweatherEU) December 20, 2019

De asemenea, mai multe cladiri au fost deteriorate, mai multe retele electrice au fost afectate, iar autoritatile din cele doua tari au inchis mai multe drumuri in urma inundatiilor sau din cauza copacilor smulsi de vant, conform Reuters Furtuna numita Elsa a lovit miercuri Peninsula Iberica si a crescut in intensitate joi, provocand ploi abundente si vant puternic.Un barbat a murit Montijo, in apropiere de Lisabona, dupa ce un copac a cazut pe camionul sau, iar un al doilea om a fost ucis in Castro Daire, nordul Portugaliei, dupa locuinta sa s-a prabusit, au declarat oficialii.In nordul Spaniei, o persoana a murit in urma unei alunecari de teren la Asturias, una dupa ce un zid s-a prabusit in Galicia si a treia victima a fost luata de ape in Castilia si Leon.Autoritatile spaniole au informat ca Elsa va continua sa creeze probele in centrul si sudul Spaniei, iar apoi va fi urmata de furtuna Fabien care va aduce rafale de vant de 140 de km/h.A.G.