Cinci separatisti catalani incarcerati depun juramantul in Parlamentul plasat sub asediu

Avui hem pogut sortir de la preso de Soto del Real gracies als vostres vots per recollir les credencials que ens acrediten com a senador i diputat del Congres. Els vostres vots ens han fet lliures. I el diumenge ens faran lliures a Europa. pic.twitter.com/VF5HQEeF5S - Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) May 20, 2019

Tribunalul Suprem spaniol a dispus saptamana trecuta capentru a se duce la Cortes.Cei cinci se afla in detentie provizorie, intr-un proces cu privire la rolul pe care l-au jucat in tentativa de secesiune din Catalonia, in 2017.Ei au fost escortati de catre politisti in civil pana la Parlament - plasat in stare de asediu -, unde au fostde catre aproximativ zece alesi din partidele lor - ERC si JxCat - si ai miscarii separatiste basce."Astazi am putut iesi din inchisoare multumita votului vostru. Votul vostru ne-a eliberat", a declarat intr-un mesaj postat pe Twitter Oriol Junqueras (foto centru jos).La intoarcerea in celula,, ceea ce ar putea fi important in voturile stranse in Parlament, extrem de fragmentat.Era neclar daca ei urmeaza sa fie autorizati sa asiste la alte sesiuni parlamentare.