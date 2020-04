Coronavirus: A doua zi consecutiv cu peste 900 de morti in Spania

LIVE

Bilantul in Spania, tara cea mai afectata de epidemia de COVID-19 in afara de Italia, a ajuns astfel la 10.935 de decese, din care 932 in ultimele 24 de ore.Nu s-a atins totusi recordul de joi, cand autoritatile au comunicat un total de 950 de morti, informeaza AFP.Numarul total de cazuri de contaminare cu coronavirus in Spania este in prezent de peste 117.000, a mai anuntat guvernul de la Madrid.