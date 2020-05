Coronavirus: Cum arata relaxarea restrictiilor in Madrid prin ochii lui Tiberiu Capudean - Interviu

Cum ti s-a parut atmosfera in zona in care locuiesti (cartierul Vallecas din Madrid), in contextul relaxarii restrictiilor dupa 48 de zile de izolare? Ce au facut sambata oamenii?

Cum ai perceput tu izolarea? Cum ti-a fost? Cu ce lucruri te-ai consolat?

Care este cel mai frumos lucru la care ai fost martor in aceasta perioada de izolare?

Ai avut momente de A-HA in aceasta perioada?

Cum ti-ar placea sa se schimbe lumea ca urmare a acestei pandemii?

Ce ai invatat despre tine in aceasta perioada?

Care sunt masurile care raman in continuare impuse in Spania?

Crezi ca turismul isi va reveni la viata in aceasta vara?

Cum evaluezi raspunsul autoritatilor spaniole la pandemie

Ce vrei sa le transmiti celor dragi din Romania?

Ziare.

com

Este un semn de solidaritate fantastic, care inca continua dupa atata vreme. Spania, una dintre cele mai afectate tari de pandemia de COVID-19, incepe treptat sa relaxeze restrictiile, primul pas fiind facut sambata.Potrivit datelor Worldometer , aceasta tara are 245.567 de cazuri confirmate de COVID-19 si 25.100 de morti, dar si 146.233 de pacienti care s-au insanatosit.Pana de curand, spaniolii nu puteau iesi din casa decat pentru a merge la serviciu, acolo unde telemunca nu era posibila, a cumpara alimente si medicamente, a merge la medic sau a-si plimba cainele.De ceva vreme, copiii sub 14 ani au voie sa iasa afara, timp de o ora, insotiti de un adult, fara a interactiona cu altii. Iar de sambata, cu exceptia celor in varsta, spaniolii pot iesi din case la plimbare sau pentru a face activitati sportive individuale in intervalele 6 - 10 AM si 8 - 11 PM.Iar incepand de luni, purtatul mastii devine obligatoriu in mijloacele de transport public . In acest scop, autoritatile au transmis ca sase milioane de masti vor fi distribuite in intreaga tara in fata marilor gari si statii. Relaxarea masurilor va continua in etape, in functie de evolutia pandemiei.a stat de vorba cu Tiberiu Capudean , fotograf si activist, care s-a mutat definitiv in Madrid in vara anului trecut. Ne-a povestit cum a fost pana acum perioada de izolare pentru el, cum s-au comportat madrilenii dupa prima etapa a relaxarii restrictiilor, care a fost raspunsul autoritatilor la criza. Si, de asemenea, ne-a impartasit sperantele sale pentru viitor.Chiar daca de sambata ni s-a permis sa iesim o ora la plimbare pe o raza de cel mult 1 km de locuinta, am preferat sa raman in casa in continuare. Oricum nu as fi iesit dimineata, pentru ca am fost sigur ca va fi foarte multa lume pe strada si cum trotuarele de la mine din cartier sunt foarte inguste, nu am vrut sa fiu inconjurat de multi oameni.Apoi, am vazut la stiri ca parcurile sunt tot inchise si am preferat sa imi petrec si seara tot pe terasa. Cei din grupa mea de varsta pot iesi la plimbare sau pentru activitati sportive individuale numai in intervalele 6 - 10 AM si 8 - 11 PM.O parte din prietenii mei din Madrid au iesit sa se plimbe, altii sa faca sport, insa foarte multi au decis sa stea in casa pentru ca nu au vrut sa riste. Cu totii speram ca cifrele sa scada in continuare si sa ne reluam vietile care suntdeja de prea mult timp.Eu stau acasa de 52 de zile. Locuiesc intr-un micro-apartament de numai 36 mp. Din fericire, am o terasa de 40 mp unde-mi petrec majoritatea timpului. Usor nu a fost, mai ales ca sunt o persoana activa, dar nu a fost nici imposibil. Am iesit din casa numai de 5 ori in toata perioada asta, doar pentru a merge la supermarketul din colt.In primele doua saptamani am facut curatenie, am gatit, am citit, am vorbit cu prietenii mei, m-am uitat la seriale... in speranta ca lucrurile vor reintra in normal in curand. Apoi, cand s-au comunicat date clare de relaxare a restrictiilor, care apoi s-au tot amanat... am preferat sa iau fiecare zi asa cum e si sa nu ma gandesc mai departe de azi.Dupa mai bine de 7 saptamani in casa, am incercat sa caut motive care sa ma ajute sa-mi pastrez optimismul. Citesc zilnic comunicatele oficiale care de 2-3 saptamani arata ca numarul de infectari si decese zilnice este in scadere, ma gandesc ca oricat de greu imi e in casa, totusi, e cel mai sigur loc in care ma pot afla, profit de tehnologie si vorbesc mai des decat inainte cu prietenii mei, imi ingrijesc plantele mai bine ca niciodata, sunt mai atent la ce si cat mananc, astfel incat am reusit sa pierd 5 kg si am facut plaja pe terasa aproape zinic.In fiecare seara, la 20:00, Madridul rasuna de aplauze de la toate ferestrele si balcoanele. Oamenii ies sa-si exprime recunostinta fata de personalul medical care face eforturi uriase de mai bine de doua luni.Este un gest de solidaritate fantastic. Si, chiar si dupa atata vreme, oamenii ies sa le multumeasca seara de seara. Nu s-au plictisit. Nu renunta. Ne zambim, ne salutam din priviri... stiind ca ne vom vedea si maine.Pentru mine a fost mai degraba o perioada plina de momenteCand am vazut fotografiile din spitalul de campanie de la IFEMA - un centru expozitional din Madrid - am crezut initial ca e fie o scena dintr-un film gen Matrix sau Mad Max... apoi am crezut ca e o instalatie a unui artist contemporan. Era ceva incredibil. Un spital cu o capacitate de 6.000 de paturi, cu 16 unitati de terapie intensiva... Pur si simplu, am inlemnit in fata ecranului. Mi-am dat seama ca nu-i de gluma.Apoi, cand am auzit ca patinoarul Madridului a fost transformat in morga, pentru ca morgile spitalelor erau pline, m-am ingrozit. A fost ceva ce nici nu imi puteam imagina. La scurt timp, au mai fost transformate in morgi alte doua patinoare din zona Madridului.Am stat departe de orice fel de fake news, m-am informat de pe canalele oficiale, mi-am ales cu foarte multa grija sursele de informare si am urmat indeaproape recomandarile autoritatilor.Ambasada si consulatele romanesti din Spania au pus la dispozitie canale oficiale de comunicare, telefoane si adrese de email de urgenta, pentru preluarea solicitarilor de asistenta, deci romanii rezidenti in Spania si cei care s-au aflat in tranzit au avut de unde sa se informeze si cui sa solicite ajutorul. In plus, se publica pe pagina de Facebook a ambasadei in timp real, in limba romana, ultimele masuri adoptate de guvernul spaniol in contextul pandemiei.Ca roman rezident in Spania simt ca am toate uneltele de care am nevoie sa trec cu bine de perioada asta.Mi-ar placea sa cred ca ne-am invatat niste lectii, ca vom fi mai atenti la ce lasam in urma noastra, ca ne vom concentra pe lucrurile care conteaza: prieteni, familie, protejarea mediului... ca vom redescoperi frumusetea lucrurilor simple.Ca, desi dintotdeauna am fost o persoana sociabila, realitatea e ca am nevoie de prieteni mai mult decat am crezut... Ca, desi rabdarea nu a fost niciodata una din calitatile mele, am descoperit ca pot duce mai mult decat credeam... Ca gradinaritul pe terasa poate fi o forma de terapie extrem de eficienta... Ca sunt foarte creativ in bucatarie... Ca pot sa ma tund singur...In ultimele saptamani, Spania a inregistrat o scadere constanta a numarului de decese zilnice, ceea ce a dus la planul tarii de a diminua temporar restrictiile de lockdown. Dar in afara ca ni se permite acum sa ne plimbam o ora pe zi si ca parintii pot iesi cu copiii din casa in aceleasi conditii (1 ora, 1 km distanta de casa, 1 data pe zi, 1 singur parinte insotitor), nu s-a schimbat nimic.In discursul de martea trecuta, premierul Pedro Sanchez a spus ca ar dori sa introduca prima faza a tranzitiei pe 4 mai, cu conditia sa nu existe o crestere brusca a numarului de infectii noi, subliniind ca va fi o tranzitie prudenta si asimetrica, in functie de evolutia lucrurilor in fiecare regiune in parte.Fiecare faza va dura cel putin doua saptamani. In acest moment suntem in "faza zero" - faza de pregatire a tranzitiei.Avand in vedere ca restrictiile de calatorie pe teritoriul Spaniei sunt inca in vigoare, faptul ca hotelurile sunt inca inchise, granitele la fel, mi-e greu sa cred ca vom avea un sezon asemanator cu cele de pana acum.Rezervarile se fac de obicei din timp. Liniile aeriene au anuntat ca zborurile se vor relua, insa aeronavele vor zbura cu foarte multe locuri goale, pentru a pastra distanta dintre pasageri. In plus, foarte multi spanioli se afla in situatii extrem de dificile din punct de vedere financiar. Fie somaj tehnic, fie nu vor mai putea sa-si continue afacerea de familie.Nu cred ca vacantele la mare vor mai fi o optiune pentru multi spanioli anul asta. Iar turistii straini nu cred ca vor decide sa-si petreaca vacanta intr-o fosta zona "rosie", atat de repede.Guvernul spaniol a adoptat de mai bine de o luna o serie de masuri care sa ajute populatia in perioada asta, fie ca vorbim despre indemnizatii pentru angajati, fie ca vorbim despre facilitati fiscale si sustinere a IMM-urilor.La 27 martie, guvernul spaniol a interzis angajatorilor sa efectueze concedieri din cauza pandemiei de coronavirus. Nu sunt permise concedieri asociate starii de urgenta, fie motivate de forta majora, fie din cauza situatiei economice sau a reducerii productiei.Masura se aplica si lucratorilor cu contracte temporare, acestea urmand a fi reinnoite la terminarea crizei, evitand astfel ca lucratorii sa fie concediati.In paralel cu flexibilizarea si facilitarea ERTE (somaj tehnic), Ministerul Muncii spaniol a mai anuntat ca Inspectia Muncii va spori controalele privind necesitatea obiectiva a angajatorilor de a solicita ERTE.S-a comunicat foarte mult si foarte bine pe toate canalele de comunicare in toata perioada asta. De la interventiile prim-ministrului, pana la campaniile de televiziune sau cele din presa scrisa. Medici, politicieni, actori si sportivi au explicat populatiei de la inceputurile crizei de ce e imperativ sa respectam strict regulile de distantare sociala. Si lumea a inteles.Am citit acum cateva saptamani un articol in care Google spunea ca a folosit date ale utilizatorilor sai pentru un studiu al mobilitatii populatiilor din 131 de tari, fara sa includa China, si ca spaniolii si italienii sunt cei care au respectat cel mai mult distantarea sociala. Asta m-a bucurat pentru ca sunt constient ca eforturile tuturor vor conta si, cu cat suntem mai responsabili, cu atat ne vom putea relua mai repede activitatile de dinainte de carantina.Sa fie prudenti.