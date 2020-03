Coronavirus in Spania: Peste 6.500 de cazuri in ultimele 24 de ore, aproape 40.000 in total. Circa 5.400 sunt cadre medicale

LIVE

''Suntem in saptamana dificila'' in care asteptam sa vedem daca in urma masurilor stricte de izolare a populatiei ''vom reusi sa atingem varful epidemiei si sa incepem sa vedem o scadere a numarului cazurilor'', a explicat directorul centrului spaniol de alerte sanitare, Fernando Simon. El a atentionat ca din cauza perioadei de incubatie a virusului de ''sapte pana la zece zile'' exista un decalaj de timp inainte ca masurile sa-si faca efectul si prin urmare oamenii trebuie sa fie precauti in interpretarea datelor.Numarul total al deceselor provocate de COVID-19 a ajuns in Spania la, in timp ce la terapie intensiva se afla 2.636 de pacienti, iar presiunea asupra sistemului sanitar, decimat in urma infectarii cu coronavirus a, va continua sa creasca pe masura ce noi pacienti vor necesita spitalizarea, a avertizat responsabilul spaniol.In opinia sa, cazurile de infectare in randul personalului medical sunt partial rezultatul insuficientei echipamentelor de protectie "in unele locuri", el subliniind ca astfel de echipamente sunt in prezent dificil de procurat la nivel mondial.Explozia numarului infectarilor si al deceselor a provocat si alte probleme logistice.Astfel, hoteluri spaniole au fost transformate in spitale, tot spital devenind si imensul centru de expozitii din Madrid, in timp ca patinoarul capitalei spaniole a devenit morga."Nu avem capacitatea logistica de a efectua inmormantarile si incinerarile, dat fiind ritmul in care survin decesele", a recunoscut primarul Madridului, Jose Luis Martinez-Almeida.In cadrul masurilor de izolare a populatiei, spaniolii nu au voie sa-si paraseasca domiciliul decat pentru cumparaturi de prima necesitate, pentru a merge la serviciu daca telemunca nu este posibila sau pentru a-si plimba animalul de companie.Pe langa supravegherea populatiei sa respecte aceste masuri, politia spaniola trebuie sa localizeze si pacientii bolnavi de COVID-19 care au parasit spitalele fara acordul medicilor si pot fi asadar o sursa de infectie.