Coronavirus: Un patinoar din Madrid va fi transformat in morga

"Pregatirile au inceput pentru a primi cadavrele in Palacio de Hielo si astfel sa faciliteze munca serviciilor funerare in fata acestei situatii exceptionale", au anuntat autoritatile din regiunea Madrid, informeaza AFP.Aceasta morga improvizata ar trebui sa inceapa sa fie folosita "in urmatoarele ore", potrivit comunicatului regiunii.Regiunea a evocat "o masura exceptionala", vizand sa "amelioreze durerea apropiatilor victimelor si situatia din spitalele madrilene".Primaria din Madrid a indicat luni ca serviciul funerar municipal nu poate colecta trupurile din lipsa de echipamente de protectie pentru personalul sau.Acest patinoar se afla in apropiere de targul din Madrid al carui pavilion a fost transformat in spital de campanie de 1.500 de paturi si care ar putea primi pana la 5.500.Spania a inregistrat 462 de decese de duminica pana luni din cauza pandemiei de coronavirus. Numarul total al deceselor a ajuns la 2.182, dintre care 1.263 doar in regiunea Madridului, potrivit unui nou bilant comunicat luni de autoritati.