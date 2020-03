Covid-19 in Spania: Testele rapide cumparate din China nu functioneaza

LIVE

Mai multe laboratoare de microbiologie din spitale importante din tara au comunicat faptul ca testele cumparate de Guvern au o sensibilitate de 30% si aceasta ar fi trebuit sa depaseasca 80%, informeaza El Pais.Rezultatele testarilor preliminare sunt descurajatoare. "Cu aceasta valoare nu are sens sa le folosim", a spus unul dintre microbiologii care au analizat testul."Nu detecteaza cazurile pozitive, asa cum era de asteptat", a declarat o sursa care a participat la testari.Testele rapide sunt fabricate de compania chineza Bioeasy, cu sediul la Shenzhen.Concluzia microbiologilor care au analizat aceste kituri este ca trebuie folosite in continuare testele actuale, bazate pe tehnica moleculara PCR, care detecteaza ARN-ul virusului intr-o mostra de exudat naso-faringian. Este o tehnica laborioasa, care necesita echipament specific, iar rezultatul este obtinut in 4 ore.Testele rapide, in schimb, functioneaza similar celor de sarcina: mostra este luata tot din zona nasului sau faringelui, se dilueaza si se plaseaza pe o caseta cu o banda reactiva, care marcheaza prin linii rezultatul - pozitiv, negativ sau invalid. Rezultatul este obtinut in 10 sau 15 minute.Guvernul spaniol a cumparat 340.000 de astfel de teste si are in plan testarea personalului medical si a varstnicilor din aziluri, apoi restul populatiei. Miercuri, a anuntat ca a comandat 5,5 milioane de astfel de teste, insa nu este cunoscut daca fabricantul este acelasi.Ministerul Sanatatii a confirmat rezultatele proaste ale analizelor de sensibilitate si specificitate.Autoritatile asigura ca nu au cumparat testele rapide de Covid-19 direct din China, ci prin intermediul unui distribuitor national, al carui nume nu a fost dezvaluit.Ministerul a transmis printr-un comunicat de presa ca lotul de teste a fost returnat si ca era omologat pentru a fi achizitionat si comercializat in spatiul comunitar european.Ambasada Chinei in Spania a transmis joi, pe contul de Twitter, ca respectivele kituri de teste rapide au fost cumparate de o firma fara licenta. Ministerul Comertului din China a oferit Ministerului Sanatatii din Spania "o lista de furnizori clasificati", intre care nu se regasea Bioeasy, a asigurat ambasada, care a adaugat ca firma inca nu are "licenta oficiala din partea Administratiei Nationale de Produse Medicale din China pentru a isi vinde produsele".Liderul Partidului Popular, Pablo Casado, a cerut explicatii sefului Guvernului, socialistul Pedro Sanchez, cu privire la aceasta problema. "Daca este adevarat, ne aflam in fata unei adevarate iresponsabilitati care trebuie sa aiba consecinte".Ministrul spaniol al Sanatatii, Salvador Illa, a declarat joi: "Lotul care ne-a parvenit a fost cumparat de la un distribuitor national care ne-a garantat si era un produs marca CE".In Spania, pana in prezent, au fost confirmate 56.197 de cazuri de infectare cu Covid-19 si 4.145 de decese. Peste 7.000 de persoane au fost vindecate.