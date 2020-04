Cum a aratat viata in Spania in prima zi in care unele restrictii au fost ridicate

Ziare.

Oamenii care nu puteau lucra de acasa, din constructii, fabrici sau comunicatii, s-au putut intoarce din nou la locurile lor de munca.Autoritatile au hotarat ca accesul in transportul in comun sa fie permis doar cu masca de protectie. Din acest motiv, in fata turnichetilor de la metrou, fortele de ordine le imparteau gratuit oamenilor masti, relateaza CGTN In Madrid, orasul cel mai afectat din Spania de pandemia de coronavirus, ridicarea restrictiilor nu a atras de la sine si o anumita aglomeratie.Oamenii sunt in continuare ingrijorati si se feresc sa iasa din case. Iar atunci cand fac acest lucru, se asigura ca pastreaza distanta sociala.In plus, decizia guvernului de a redeschide anumite sectoare nu este privita cu ochi buni de toata lumea. Liderii regionali au criticat-o deja si exista si oameni de rand care sunt de aceeasi parere."Nu vreau sa ma intorc la munca din nou pana cand nu va fi cu adevarat necesar, din moment ce acest lucru ar pune sanatatea mea si a altora in pericol", a afirmat Benito Guerrero, un consultant in domeniul comunicatiilor in varsta de 28 de ani.La fel gandesc multi spanioli, Statia de metrou Atocha, una dintre cele mai aglomerate din Madrid, a fost aproape pustie luni dimineata. Traficul rutier nu a fost deloc aglomerat, iar pe strazi circulau in special autobuzele.Incepand de marti se asteapta ca numarul celor care vor iesi din carantina sa fie mai mare, avand in vedere ca multi au sarbatorit si a doua zi de Paste in Spania.Printre ei se afla si Carlos Mogorron Flores, un inginer civil in varsta de 27 de ani, ce locuieste in Talarrubias, Extremadura. El recunoaste ca nu este deloc incantat de faptul ca va trebui sa iasa din casa."As fi preferat sa mai stau inca 15 zile acasa sau macar o saptamana inainte sa ma intorc. Intotdeauna te temi ca vei contracta virusul sau si mai mult ca viata ta sau a rudelor tale poate fi in pericol", a comentat acesta.Guvernul a anuntat ca le va distribui oamenilor 10 milioane de masti de protectie, dar chiar si asa multi oameni au criticat ridicarea restrictiilor."Trimiterea oamenilor la munca a fost iresponsabila si nemiloasa", a comentat Quim Torra, presedintele Guvernului din Catalunia.In aceasta regiune, guvernul catalan le-a cerut companiilor sa le verifice temperatura angajatilor inainte sa patrunda in cladiri. De asemenea, metrourile au voie sa aiba doar cel mult o treime din capacitate ocupata.C.S.