Decizie istorica a CJUE in favoarea imunitatii parlamentare: Un lider catalan vrea sa scape de condamnare, pentru ca a fost ales in PE

"Justitia a venit din Europa. Drepturile noastre si ale celor 2 milioane de cetateni care au votat pentru noi au fost incalcate. Anularea sentintei si libertate pentru toti!", a scris Junqueras pe Twitter, transmite joi DPA.Junqueras este unul dintre cei noua lideri separatisti condamnati in octombrie pentru organizarea referendumului de independenta in 2017. El a primit cea mai lunga pedeapsa, de 13 ani de detentie.La alegerile europene din luna mai, el a obtinut un mandat in Parlamentul European din partea Stangii Republicane din Catalonia (ERC). Justitia spaniola i-a permis lui Oriol Junqueras sa candideze in timp ce acesta se afla in arest preventiv, dar a refuzat sa-l puna in libertate pentru a participa la sedinta de constituire a PE.In decizia facuta publica joi, CJUE afirma ca, daca justitia spaniola considera necesara mentinerea lui Oriol Junqueras in detentie, ar fi trebuit "sa ceara in cel mai scurt timp Parlamentului European ridicarea acestei imunitati".Justitia europeana a fost solicitata de Curtea Suprema spaniola cu privire la imunitatea lui Junqueras, fostul numar doi al guvernului regional catalan.