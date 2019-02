Doua trenuri s-au ciocnit aproape de Barcelona: Accidentul s-a soldat cu mai multe victime (Foto)

Accidente en R4 direccion Manresa a pocos km de llegar a Manresa, chocaron 2 trenes. @renfe que verguenza os deberia dar. Asi quedaron 2 vagones contiguos. Encima llega antes los mossos que personal sanitario. pic.twitter.com/Y5Snd6g0jH - Lus #TombemElRegim (@lusberth) 8 februarie 2019

Ziare.

com

Doua trenuri regionale s-au lovit frontal, intre localitatile Sant Vicenc de Castellet si Manresa, situate la nord-vest de Barcelona.Cel putin o persoana a murit, iar alte 16 au fost ranite in accident, au declarat surse din Ministerul spaniol de Interne citate de El Mundo. Unul dintre raniti este in stare critica.Sute de pasageri ai celor doua trenuri au fost evacuati imediat dupa producerea coliziunii.Alte 94 de persoane au fost ranite in accident, doua fiind in stare critica, informeaza El Pais.Numeroase ambulante si masini de politie au fost mobilizate la locul accidentului feroviar.Autoritatile incearca sa afle circumstantele producerii coliziunii frontale.