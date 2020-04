Dupa patru zile de scadere, numarul deceselor in Spania creste la 743 in 24h

LIVE

Astfel, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 743 de decese si aproximativ 5.500 de noi cazuri, cu cateva sute mai mult decat in intervalul anterior.In prezent, Spania are 140.510 cazuri de infectare si 13.798 de decese.Mai mult de 43.200 de oameni s-au vindecat si peste 7.000 de bolnavi se afla internati la terapie intensiva.Cresterea numarului, raportata de regula martea, se explica prin faptul ca in zilele de luni sunt adunate informatiile privind decesele din timpul weekendului, care nu fusesera transmise la finalul saptamanii, explica presa spaniola.Madridul si Catalonia raman regiunile spaniole cele mai afectate.Spania este tara europeana cu cele mai multe cazuri inregistrate de COVID-19, de la inceputul pandemiei. Starea de urgenta a fost prelungita aici pana pe 26 aprilie.La nivel mondial, de la depistarea coronavirusului in China, la finalul anului trecut, au fost inregistrate peste 1,3 milioane de cazuri de imbolnavire si mai mult de 75.000 de decese. Din totalul infectarilor, peste 287.000 de oameni au fost vindecati.