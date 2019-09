Epidemie de listerioza in Spania: Trei oameni au murit, sute sunt bolnavi, turistii ar fi putut fi expusi

Ziare.

Epidemia, asociata cu fabricantul unei specialitati din carne de porc, localizat in sudul tarii, afecteaza in principal femei si persoane trecute de 65 de ani, a precizat OMS. Cele mai multe cazuri au fost raportate in Andaluzia, unde se afla acea fabrica, detinuta de grupul Magrudis din Sevilla.Toate produsele realizate in acea fabrica incepand cu data de 1 mai au fost retrase de pe piata.Totusi, OMS a avertizat ca, intrucat produsele fabricate de Magrudis sunt foarte populare si deoarece ele au o perioada de valabilitate de trei luni dupa ce sunt depuse pe rafturi, exista probabilitatea semnalarii unor noi cazuri de listerioza in saptamanile urmatoare."In plus, tinand cont de numarul mare de turisti din Spania si mai ales din Andaluzia, in special in timpul lunilor de vara, turistii internationali ar fi putut fi expusi la acest risc in timp ce produsele se aflau in magazine", au explicat reprezentantii OMS, precizand ca perioada de incubatie pentru infectiile cu listeria poate fi de pana la 70 de zile.Listerioza, o infectie bacteriana transmisa prin alimente, cauzeaza de obicei un disconfort usor si poate fi tratata cu antibiotice. Insa boala poate fi fatala in cazuri severe, ce apar la femei gravide, bebelusi, persoane in varsta si pacienti cu sisteme imunitare slabite.In Spania, trei decese au fost raportate in randul unor persoane varstnice, care prezentau urme ale infectiei cu listeria in momentul decesului. Sase femei au suferit avorturi spontane asociate cu aceasta epidemie, au precizat specialistii de la OMS.