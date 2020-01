Explozie puternica urmata de incendiu intr-o uzina chimica din Spania

Ziare.

com

Deflagratia s-a produs in complexul industrial La Canonja din Tarragona, in incinta companiei chimice IQOXE.Cel putin o persoana a fost ranita in deflagratie, a transmis Departamentul pompierilor.Numeroase echipaje de pompieri si ambulante au fost mobilizate la fata locului. Serviciul de Protectie Civila a instituit un perimetru de securitate si a sfatuit localnicii sa ramana in case si sa tina ferestrele inchise.Autoritatile spaniole incearca sa afle cauzele exploziei.