Extrema dreapta spaniola are sanse sa intre in Parlament (sondaj)

Ziare.

com

Sunt rezultatele unui sondaj publicat miercuri, prima astfel de ancheta din acest an, in cotidianul. Astfel, Vox este creditat cu 43 pana la 45 de locuri.El si-ar face astfel o intrare rasunatoare in Parlament, unde nu a avut niciodata vreun loc. Ultimul sondaj al aceluiasi institut, Sigma Dos, realizat in iulie, nu-i atribuia suficiente voturi pentru a intra in legislativ.Premierul Pedro Sanchez nu ar putea ramane la putere, chiar daca partidul sau socialist spaniol (PSOE) s-ar clasa in frunte cu 22,6% din sufragii, adica cu patru puncte mai putin decat cele 26,3% care ii erau atribuite in iulie.Acest sondaj nu atribuie socialistilor decat intre 92 si 96 din cele 350 de locuri ale Congresului deputatilor si Pedro Sanchez nu ar reusi sa formeze o majoritate nici chiar cu aportul voturilor partidului stangii radicale Podemos si ale formatiunilor nationaliste catalane si basce, care i-a permis investitura in iunie. Impreuna, ele nu ar totaliza decat 167 de locuri, fata de cele 176 necesare majoritatii.Partidul Popular (PP, dreapta) ar obtine 19,2%, urmat de liberalii din Ciudadanos, care ar obtine 18,8%.Daca PP, Ciudadanos si Vox si-ar uni fortele, ele ar obtine o majoritate absoluta in legislativ, cu 189 de locuri, potrivit sondajului.Vox, creat in 2013, si-a facut intrarea luna trecuta intr-un parlament regional, cel al Andaluziei (sud), cu 12 locuri, denuntand sosirile migrantilor pe mare si politica dialogului cu separatistii catalani initiata de Sanchez.PP si Ciudadanos au semnat in 26 decembrie un acord pentru a guverna in Andaluzia, dar vor avea nevoie pentru a fi investite de voturile extremei drepte.Aceasta ancheta, efectuata telefonic, pe un esantion de 1.000 de alegatori, a fost realizata intre 21 si 27 decembrie.