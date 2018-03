Femeile din Spania au intrat in greva de ziua lor, blocand circulatia trenurilor

Ziare.

Un numar de 300 de trenuri nu vor fi functionale, joi, a anuntat ministrul Transporturilor de la Madrid. Greva de 24 de ore, sustinuta de zece sindicate, a fost subiectul a numeroase dezbateri.Toate femeile din tara au fost rugate sa inceteze lucrul, remunerat sau nu, incluzand asadar si munca domestica, vreme de 24 de ore, pentru a demonstra importanta rolului lor in societate.Acestea si-ar dori sa blocheze pentru o zi tara, cum au facut-o islandezele intr-o zi de greva memorabila, in 1975."Daca noi ne oprim, lumea se opreste", spune sloganul acestei miscari, care se adreseaza tuturor femeilor, scrie The Guardian. Celebrarea Zilei internationale a femeii are o intensitate aparte anul acesta in Spania, alimentata de repercusiunile miscarii #metoo si de indignarea provocata de mai multe stiri privind violenta sexuala, din ultimele luni. Decalajul salarial ramane, si el, una dintre problemele majore, la un nivel de 22,86%, potrivit unui studiu al sindicatului UGT , care arata ca femeile castiga mai putin cu 6.000 de euro pe an decat barbatii, pentru aceeasi munca.Actrita Penelope Cruz este una dintre sustinatoarele grevei, aceasta anulandu-si toate evenimentele publice, pentru a intra in "greva domestica".Un sondaj efectuat pe un esantion de 1.500 de persoane de coridianul El Pais sugereaza ca 82% sustin greva, in vreme ce 76% cred ca femeile din Spania duc o viata mai grea decat barbatii.In 2016, la nivelul UE, barbatii au castigat cu 16% mai mult decat femeile Cu alte cuvinte, o femeie a primit 84 de eurocenti pentru fiecare euro cu care a fost platit un barbat, arata datele publicate de Eurostat.Cel mai mic ecart se inregistreaza in Romania (5,2%) si Italia (5,3%), iar cel mai mare este in Estonia, unde femeile castiga, in medie, cu 25% mai putin ca barbatii.O disparitate semnificativa se mai observa in Cehia si in Germania (ambele cu aproape 22%), dar si in Marea Britanie (21%), respectiv Austria (20,1%).