Finlanda a primit un mandat international de arestare pentru Puigdemont, liderul catalan aflat in vizita

Finlanda a cerut Spaniei sa ofere mai multe informatii, inainte de a lua masuri, a anuntat sambata inspectorul Hannu Kautto, informeaza Reuters.Curtea Suprema de la Madrid a emis, vineri, mandate internationale de arestare pentru sase politicieni catalani care au fugit in strainatate, inclusiv fostul premier Carles Puigdemont, care se afla acum intr-o vizita in Finlanda.Daca se va intoarce in Spania, Carles Puigdemont ar putea infrunta pana la 25 de ani de inchisoare pentru acte de rebeliune.Intr-un interviu acordat postului de radio Catalunya Radio, avocatul lui Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, a declarat ca fostul lider catalan se va prezenta in fata autoritatilor.La 27 octombrie 2017, Parlamentul Cataloniei a aprobat, prin vot secret, proclamarea independentei regiunii fata de Spania si constituirea unei republici, in baza rezultatului de la referendum . Ulterior, Senatul Spaniei a decis sa aprobe suspendarea autonomiei Cataloniei - prin aplicarea Articolului 155 din Constitutie - si demiterea tuturor liderilor regionali, considerand ca declararea independentei a a fost ilegala.In total, Curtea Suprema de la Madrid a decis judecarea a 25 de politicieni separaristi pentru rebeliune, delapidare si incalcarea dispozitiilor statului. Cinci lideri catalani au fost arestati vineri, printre care se numara si Jordi Turull, candidatul pentru functia de premier.