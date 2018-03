Fostul lider catalan Carles Puigdemont a fost retinut in Germania

Ziare.

Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, este cel care a anuntat ca Puigdemont a fost retinut in Germania, informeaza Sky News.Curtea Suprema de la Madrid a emis, vineri, mandate internationale de arestare pentru sase politicieni catalani care au fugit in strainatate, inclusiv fostul premier Carles Puigdemon.Aflat initial in Finlanda, Puigdemont a reusit sa evite aplicarea mandatului si a parasit tara. Acesta se indrepta spre Belgia.Carles Puigdemont ar putea infrunta pana la 25 de ani de inchisoare pentru acte de rebeliune.La 27 octombrie 2017, Parlamentul Cataloniei a aprobat, prin vot secret, proclamarea independentei regiunii fata de Spania si constituirea unei republici, in baza rezultatului de la referendum. Ulterior, Senatul Spaniei a decis sa aprobe suspendarea autonomiei Cataloniei - prin aplicarea Articolului 155 din Constitutie - si demiterea tuturor liderilor regionali, considerand ca declararea independentei a a fost ilegala.In total, Curtea Suprema de la Madrid a decis judecarea a 25 de politicieni separaristi pentru rebeliune, delapidare si incalcarea dispozitiilor statului.