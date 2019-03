Fostul lider catalan Carles Puigdemont, aflat in exil, va candida la europarlamentare

Ziare.

Carles Puigdemont, in varsta de 56 de ani, a fugit din Spania in octombrie 2017, dupa ce Madridul a decis sa conduca direct Catalonia, in contextul in care regiunea isi proclamase unilateral independenta in baza unui referendum considerat ilegal de justitia spaniola."Este momentul sa facem inca un pas pentru internationalizarea dreptul Cataloniei la autodeterminare, din inima Europei catre toata lumea", a notat Puigdemont pe Twitter.Puigdemont si alti cinci fosti lideri catalani aflati in exil in tari din Europa ar fi arestati daca s-ar intoarce in Spania. Puigdemont, care a fost presedintele catalanilor timp de aproximativ 22 de luni, este acuzat de rebeliune.Din exil, Carles Puigdemont a candidat in decembrie 2017 la alegerile regionale catalane si a fost propus pentru postul de presedinte, dar justitia spaniola i-a interzis sa ocupe o astfel de functie din afara tarii.Oriol Junqueras, liderul partidului proindependenta ERC, care este judecat la Madrid alaturi de alti 11 politicieni catalane pentru rolul avut in miscarea din 2017, va candida si el la alegerile europarlamentare.