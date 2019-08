Fostul rege al Spaniei Juan Carlos a fost operat pe inima

Ziare.

com

Interventia, care era programata din iunie, s-a incheiat la ora 15.00, potrivit El Pais.Regele Felipe VI si regina Sofia au sosit la spitalul Quironsalud din Pozuelo de Alarcon (Madrid), unde a avut loc interventia, dimineata."Nu pare a fi un caz grav (...), l-am programat in iunie pentru sfarsitul lui august si a dus o viata normala" de atunci, a spus un purtator de cuvant al Palatului regal. Cauzele exacte ale operatiei nu au fost precizate.Lucia Alonso, directoarea spitalului din Madrid, este asteptata sa ofere mai multe detalii despre starea de sanatate a fostului rege, pronosticul sau si detalii privind operatia de by-pass.Juan Carlos I, in varsta de 81 de ani, care a domnit 38 de ani (1975-2014), s-a retras in iunie, anul trecut, din viata publica, la cinci ani dupa ce a abdicat in favoarea fiului sau Felipe.El a continuat sa apara in public vara aceasta, asistand la Madrid la coride sau participand in Finlanda la o competitie de navigatie, doua dintre pasiunile sale.