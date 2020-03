Fostul rege Juan Carlos al Spaniei ascundea 100 de milioane de dolari la Geneva

Fundatie inregistrata in Panama

Prudenta, Corinna zu Sayn-Wittgenstein a plasat imediat aceasta "donatie" in filiala altei banci elvetiene, in Bahamas.



In 2012, Juan Carlos I a provocat un scandal participand la un safari de elefanti in Botswana, in compania Corinnei zu Sayn-Wittgenstein, si a pozat mandru la tabloul sau de vanatoare. Suveranul spaniol, pana atunci foarte popular, a devenit brusc nepopular.



In acel moment, Banca Mirabaud a inceput sa simta un miros neplacut al banilor ascunsi ai regelui si i-a cerut politicos sa aleaga alta banca.



Cotidianul elvetian, necrutator cu Juan Carlos, dezvaluie ca acesta ar fi platit de asemenea un milion "unei rezidente geneveze care ar fi fost de asemenea una dintre fostele sale amante".



Insa fostul suveran, in varsta de 82 de ani, pare ca nu risca mare lucru.



Arabia Saudita a anuntat ca este vorba despre un cadou din partea regelui Abdallah, celebru prin generozitatea sa, iar ca dovada, ministrul saudit al Finantelor este cel care a platit cele 100 de milioane de dolari fundatiei Lucum.



In schimb, imaginea Coroanei spaniole, deja sifonata, risca sa iasa si mai afectata din acest scandal.



In 2008, Spania se confrunta cu o grava criza financiara si un somaj galopant. Regele nu s-a gandit o clipa sa puna banii primiti in trezoreria publica a regatului.



In 1931, Alfonso al XIII-lea a Spaniei, bunicul lui Juan Carlos, a parasit Spania in urma victoriei republicanilor. El s-a instalat atunci in apropiere de Lausanne si si-a transferat averile in Elvetia. De atunci, familia regala spaniola a pastrat, fara indoiala, o amintire excelenta cu privire la gestionarea averii de catre bancherii elvetieni, comenteaza publicatia.



