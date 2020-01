Furtuna Gloria a lasat in urma zece morti

Ziare.

"Cadavrul unui barbat cautat in Cabaces (nord-est) a fost gasit" in automobilul sau, a anuntat Protectia Civila din regiunea Catalonia intr-un mesaj pe Twitter. Astfel, numarul persoanelor decedate din cauza acestor intemperii a ajuns la zece, relateaza AFP.Aflat in vizita in Catalonia si Baleare, doua din regiunile cele mai afectate de intemperii, liderul guvernului socialist spaniol, Pedro Sanchez, a promis ca "va reactiona la daunele provocate de furtuna cu solicitudinea de care au nevoie locuitorii".Penultima victima identificata este un barbat descoperit joi intr-un rau, la Jorba, in Catalonia (nord-est), a declarat pentru AFP unul dintre membrii echipelor de salvare, fara a putea confirma daca este vorba despre o persoana data disparuta in aceeasi zona.De asemenea, decesul, miercuri, al unei femei in varsta de 75 de ani, in urma prabusirii imobilului in care locuia din provincia Alicante, a fost pus tot pe seama intemperiilor, mai precis a ploilor abundente, au declarat joi autoritatile locale.Celelalte sapte victime au fost descoperite decedate incepand de duminica in regiunile Valencia (est), Catalonia (nord-est), Andaluzia (sud) si Castilia si Leon (centru).Incepand de duminica, estul Spaniei a fost afectat de ploi abundente, dar si de ninsori, insotite de rafale de vant de 100 km/ora si de valuri care au depasit 10 metri inaltime.Potrivit serviciilor de urgenta, numarul deceselor provocate de intemperii ar putea creste, in contextul in care cel putin cinci persoane sunt in continuare date disparute in Catalonia si arhipelagul Baleare. Printre acestea se numara un britanic de 25 de ani, care a disparut la Ibiza, si un spaniol de 27 de ani, care facea alpinism pe insula Mallorca.Furtuna Gloria a ajuns si in Franta, incepand de marti. In departamentul Pyrenees-orientales, aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate din cauza intemperiilor, dar au inceput de joi sa se intoarca rand pe rand in locuintele lor.