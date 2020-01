Furtuna Gloria a ucis trei oameni in Spania. Scolile au ramas inchise

😱 Impresionantes imagenes del paso de la Borrasca #Gloria por Alicante, Espana.πŸ‡ͺπŸ‡ΈπŸ’’πŸ’¦πŸŒŠ



"O femeie fara adapost in varsta de 54 de ani, de nationalitate romana, a fost gasita decedata, aparent din cauza hipotermiei, in aceasta dimineata intr-un parc" din orasul Gandia, aflat la sud de Valencia, a precizat un purtator de cuvant al primariei pentru AFP.De asemenea, un "spaniol de 63 de ani" a fost descoperit mort duminica dupa-amiaza, in satul Pedro Bernardo, din regiunea Castilia si Leon (centru), a precizat pentru AFP primarul acestei localitati, David Segovia. Barbatul "a fost gasit decedat in curtea locuintei sale, lovit in regiunea capului de tiglele cazute de pe acoperis in urma ninsorii", a adaugat acesta.Seara, presedintele regiunii Valencia, Ximo Puig, a prezentat condoleante familiei unei a treia victime, decedate intr-un sat. Potrivit presei locale, e vorba de un barbat in varsta de 71 de ani, care a murit de hipotermie.O parte importanta din estul Spaniei (Catalonia, regiunea Valencia), precum si arhipelagul Baleare au fost plasate sub avertizare rosie sau portocalie din cauza acestei furtuni care a provocat rafale violente de vant rece si caderi de zapada. Potrivit Agentiei meteorologice spaniole, se estimeaza ca furtuna va dura pana miercuri.In regiunea Valencia, 194 de municipalitati au decis sa suspende, luni, cursurile scolare - o masura care a afectat peste 191.300 de elevi, a anuntat guvernul regional.Aeroportul turistic din Alicante (sud-est), inchis saptamana trecuta din cauza unui incendiu, a trebuit sa-si inchida din nou portile, duminica dupa-masa si luni, din cauza furtunii, a precizat compania care il administreaza, Aena, pe pagina sa de Twitter.Transporturile pe mai multe drumuri si cai ferate au fost, de asemenea, perturbate in urma intemperiilor.