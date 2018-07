Germania a hotarat ca fostul lider catalan Carles Puigdemont poate fi extradat

Ziare.

In luna aprilie, instanta a respins o cerere de extradare a fostului lider catalan pentru rolul sau in campania pentru independenta Cataloniei.Totusi, judecatorii au permis eliberarea pe cautiune a lui Puigdemont si au declarat ca el inca poate face obiectul extradarii catre Spania pentru 'deturnare de fonduri publice', in legatura cu organizarea, la 1 octombrie anul trecut, a referendumului privind autodeterminarea Cataloniei.Carles Puigdemont a primit permisiunea de a se instala la Berlin pentru perioada examinarii cererii de extradare formulate de Spania.Puigdemont s-a autoexilat in Belgia in luna noiembrie, evitand sa apara in fata unui tribunal spaniol pentru a raspunde la acuzatia de 'rebeliune'.