Guvernul de la Madrid a aprobat noul executiv al Cataloniei

Decretul, alcatuit din 14 articole in care sunt mentionate numele si pozitiile noilor membri ai Guvernului catalan, intra in vigoare chiar in ziua publicarii sale. Premierul regional Quim Torra a propus noua lista de ministri pe 29 mai.Guvernul central a refuzat sa aprobe componenta initial propusa de Quim deoarece pe lista apareau doi politicieni aflati in inchisoare, Jordi Turull si Josep Rull si doi aflati in auto-exil, Toni Comin si Lluis Puig.Marti, Quim Torra a propus o noua lista fara cei patru oficiali.La 27 octombrie 2017, Parlamentul Cataloniei a aprobat, prin vot secret, proclamarea independentei regiunii fata de Spania si constituirea unei republici, in baza rezultatului de la referendumul din aceeasi luna. Ulterior, Senatul Spaniei a decis sa aprobe suspendarea autonomiei Cataloniei - prin aplicarea Articolului 155 din Constitutie - si demiterea tuturor liderilor regionali, considerand ca declararea independentei a fost ilegala.