Guvernul Spaniei a cazut. Scandalurile de coruptie au pus capat erei Rajoy, socialistii vin la putere

Cine este Pedro Sanchez

Rajoy, premier al guvernului spaniol din decembrie 2011, si-a recunoscut infrangerea in fata motiunii de cenzura a socialistilor, informeaza AFP.Liderul socialist Pedro Sanchez va fi noul sef al guvernului, iar saptamana viitoare urmeaza sa fie anuntat un nou cabinet.Motiunea, depusa de Sanchez dupa ce Partidul Poporului, din care face parte Rajoy, a fost implicat intr-un scandal de coruptie, a trecut cu 180 de voturi pentru, 169 impotriva si o abtinere."Vom semna o noua pagina in istoria democratiei din tara noastra", a spus Sanchez inainte de votul de vineri, relateaza BBC Rajoy este primul premier din istoria moderna a Spaniei care pierde puterea in urma unui vot de neincredere. "Domnul Sanchez va fi noul sef al guvernului si permiteti-mi sa fiu primul care il felicita", a spus Rajoy.In varsta de 46 de ani, Pedro Sanchez devine astfel al saptelea prim-ministru al Spaniei de la reintoarecerea tarii la democratie la sfarsitul anilor '70, dupa dictatura lui Franco.Liderul socialist l-a acuzat pe Rajoy, 63 de ani, ca nu si-a asumat responsabilitatea pentru scandalul de coruptie in care a fost implicat pardidul sau. Scandalul a culminat saptamana trecuta cu condamnarea la 33 de ani de inchisoare a fostului trezorier al partidului, Luis Barcenas, pentru primire de mita, spalare de bani si infractiuni fiscale.Barcenas se afla printre cei 29 de oficiali si oameni de afaceri condamnati intr-un caz privind o campanie secreta de finantare derulata de Partidul Poporului intre 1999 si 2005.In acest context, Partidul Socialist a anuntat ca a depus o motiune de cenzura impotriva guvernului. Motiunea a fost sprijinita de mai multe formatiuni politice, inclusiv de Partidul Nationalist Basc.Caderea guvernului spaniol are loc intr-o perioada de incertitudine politica in Europa, accentuata de situatia din Italia , insa investitorii vad riscuri mai mici in cazul Spaniei, unde predomina partidele pro Europa.Pedro Sanchez, fost profesor de economie si jucator de baschet, a preluat sefia Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) in 2014.Sanchez a atras de partea sa membrii partidului cu promisiunea de a reunifica gruparea si de a o readuce la putere. In ciuda a doua infrangeri usturatoare, din 2015 si din 2016, a rezistat la conducerea partidului.Sanchez s-a angajat sa respecte bugetul stabilit de fostul premier.